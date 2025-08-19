Incendios devastadores en España: miles de bomberos luchan contra las llamas

MADRID (AP) — España combatió varios incendios forestales de grandes dimensiones el martes en una de las temporadas de incendios más destructivas del país en las últimas décadas, a pesar del descenso de las temperaturas en la península Ibérica.

Miles de bomberos, apoyados por soldados y aviones cisterna, continuaron luchando contra las llamas que arrasaron bosques secos, especialmente severos en el noroeste de España, donde la agencia meteorológica del país, AEMET, informó de un riesgo de incendio aún “muy alto o extremo”, especialmente en la región noroccidental de Galicia.

Los incendios en Galicia arrasaron pequeños pueblos poco poblados, obligando en muchos casos a los lugareños a intervenir antes de la llegada de los bomberos.

Unidades de bomberos de Alemania llegaron al norte de España el martes para ayudar a sofocar el fuego, anunció el Ministerio del Interior. Se desplegaron más de 20 vehículos para ayudar a combatir un incendio en curso en Jarilla, en Extremadura, una región del oeste del país que limita con Portugal, agregó.

Se esperaba que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitara Jarilla más tarde el martes.

Los incendios en España, que cobraron la vida de cuatro personas este año, quemaron más de 382.000 hectáreas (unas 1.475 millas cuadradas), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Este número representa más del doble del tamaño del área metropolitana de Londres.

Muchos de estos incendios fueron provocados por la actividad humana. La policía española detuvo a 23 personas por presunto incendio premeditado y está investigando a 89 más, dijo la Guardia Civil el martes.

En Portugal, más de 3.700 bomberos intentaron sofocar los fuegos en el país, incluidos cuatro de grandes dimensiones en el norte y centro. Los incendios quemaron alrededor de 235.000 hectáreas (907 millas cuadradas) en Portugal, según EFFIS, casi cinco veces más que el promedio de 2006-2024 para este período. Dos personas murieron en este país.

Europa se ha estado calentando el doble de rápido que la media global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE. Los científicos afirmaron que el cambio climático exacerba la frecuencia e intensidad del calor y la sequía en algunas zonas del continente, haciéndolo más vulnerable a los incendios forestales.