Incendio forestal en Los Ángeles dejó miles de evacuados y más de 2.000 hectáreas calcinadas
El fuego se inició en la zona de Canyon y avanzó rápidamente.
08/08/2025 | 19:52Redacción Cadena 3
FOTO: El incendio se inició en la zona de Canyon.
Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles arrasó más de 2.000 de hectáreas y obligaba a unas 2.700 evacuaciones, y otras 14.000 estaban bajo alerta, aunque estaba siendo contenido este viernes por los bomberos.
Se trata de uno de los diversos incendios que mostraron un crecimiento explosivo en las últimas semanas, impulsados por el calor abrasador y el viento seco y racheado.
El incendio en Canyon comenzó alrededor este jueves por la tarde y arrasó rápidamente más de 4800 acres (unas 2000 hectáreas) de terreno, destruyendo al menos dos estructuras, según declaró a CNN el viernes el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd.
En poco más de una hora las llamas devoraron un área mayor que un campo de fútbol cada dos segundos.
Dowd dijo el viernes que esperaba que aumentara la contención del fuego, pero agregó: “Definitivamente somos cautelosos y estamos preocupados por este incendio y aún operamos en un área con altas temperaturas y un terreno escarpado y accidentado”.
Las llamas se registraban al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres, y a lo largo del límite del condado de Ventura-Los Ángeles, a unas 40 millas al noroeste del centro de la ciudad de Los Ángeles.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un incendio forestal arrasó más de 2.000 hectáreas y provocó evacuaciones en Los Ángeles.
¿Quiénes están involucrados? El incendio fue reportado por el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd.
¿Cuándo comenzó el incendio? El incendio comenzó el jueves por la tarde en la zona de Canyon.
¿Dónde se produjo el incendio? Al norte de Los Ángeles, al sur del lago Piru, en el Bosque Nacional Los Padres.
¿Cómo avanza el incendio? Las llamas avanzaron rápidamente, devorando áreas extensas en poco tiempo.
[Fuente: Noticias Argentinas]