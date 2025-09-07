En vivo

Mundo

Hunter Brown supera a Jacob deGrom y Astros aplastan 11-0 a Rangers

Hunter Brown lanzó seis innings sin permitir carreras, superando a Jacob deGrom. Astros aplastaron 11-0 a Rangers, consolidando su liderazgo en la División Oeste de la Liga Americana.

07/09/2025 | 00:35Redacción Cadena 3

FOTO: Hunter Brown supera a Jacob deGrom y Astros aplastan 11-0 a Rangers

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Hunter Brown lanzó seis entradas en blanco para superar a Jacob deGrom, en el duelo en que los Astros de Houston apabullaron el sábado 11-0 a los Rangers de Texas.

Christian Walker y el cubano Yordan Álvarez conectaron sendos vuelacercas solitarios y produjeron dos carreras por cabeza.

Los Astros (78-65) lideraron la División Oeste de la Liga Americana con una ventaja de tres juegos y medio sobre Seattle. Los Rangers (73-70) estuvieron un juego y medio detrás de los Marineros, quienes poseen por ahora el último comodín de la liga.

Hunter (11-7) hizo 107 lanzamientos para igualar su máximo número en las Grandes Ligas. Toleró cuatro hits —todos sencillos— expidió tres bases por bolas además de lograr ocho ponches.

Su efectividad de 2.25 fue la segunda en la Liga Americana, detrás del 2.10 de Tarik Skubal de Detroit.

DeGrom (11-7) permitió tres carreras en cinco episodios y un tercio. Mejoró su efectividad a 2.78, la cuarta en la Liga Americana.

El único seleccionado de Texas al Juego de Estrellas ganó uno de sus últimos siete inicios.

DeGrom venció a Brown 1-0 en su encuentro anterior el 15 de mayo. Cada uno laboró ocho entradas.

Walker conectó un jonrón en la tercera entrada después de haberse ido de 13-0 con siete ponches contra el dos veces ganador del Cy Young. El jonrón de Álvarez en la quinta fue su tercero en 11 juegos después de perderse 100 juegos debido a una fractura en la mano derecha.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 6-2 con una anotada, Jesús Sánchez de 2-0, Yainer Díaz de 5-2 con una anotada y tres impulsadas. El cubano Álvarez de 5-3 con una anotada y dos producidas. El hondureño Mauricio Dubón de 1-1 con dos impulsadas. El venezolano José Altuve de 4-0. El mexicano Ramón Urías de 1-1 con una remolcada. Los boricuas Carlos Correa de 6-1 con una anotada, Víctor Caratini de 2-0.

Por los Rangers, el mexicano Alejandro Osuna de 4-1. El dominicano Ezequiel Durán de 3-0.

Lectura rápida

¿Quién fue el lanzador destacado del juego? Hunter Brown destacó al lanzar seis innings sin permitir carreras.

¿Qué equipos jugaron y cuál fue el resultado? Los Astros de Houston vencieron a los Rangers de Texas 11-0.

¿Cuántas carreras produjo Yordan Álvarez? Álvarez produjo dos carreras con un jonrón.

¿Cuál es la posición actual de los Astros en su división? Lideran la División Oeste de la Liga Americana.

¿Qué efectividad tiene Hunter Brown? Su efectividad es de 2.25, la segunda mejor de la Liga Americana.

[Fuente: AP]

