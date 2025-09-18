FOTO: Hombre de Texas acusado de amenazar al candidato a alcalde de NY, Zohran Mamdani

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de Texas ha sido acusado de hacer amenazas de muerte contra el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, anunciaron los fiscales el jueves.

Jeremy Fistel, de 44 años, fue arrestado en Texas y llevado a Nueva York para una audiencia de acusación por enviar varios mensajes amenazantes de voz y escritos a la oficina de Mamdani en junio, dijeron los fiscales.

En un mensaje, Fistel dijo: “Enciende tu coche. Veamos qué pasa”, según los fiscales. En otros, llamó a Mamdani, quien sería el primer alcalde musulmán de Nueva York si es elegido, un terrorista y le dijo que regresara al país donde nació: Uganda.

“Los musulmanes no pertenecen aquí”, dijo Fistel, según los fiscales. “Mereces estar dos metros bajo tierra”, decía otro mensaje, según las autoridades.

Fistel, quien enfrenta cargos de hacer amenazas terroristas y acoso agravado, se declaró inocente. Abandonó el tribunal el jueves por la tarde tras pagar una fianza de 30.000 dólares.

Los fiscales habían pedido una fianza más alta, señalando que Fistel tenía una condena anterior en la que se declaró culpable de conspiración federal para distribuir al menos 1.000 kilogramos de marihuana y fue sentenciado a tiempo cumplido. En ese caso anterior, Fistel fue acusado junto a un hombre cuya sentencia fue conmutada por el presidente Donald Trump en los últimos días de su primer mandato.

Su abogado, Todd Douglas Greenberg, dijo en el tribunal que su cliente era una persona respetable y disputó la naturaleza de los cargos más recientes, argumentando que Fistel usó palabras como “deseo” y “esperanza” en lugar de hacer amenazas “específicas e inminentes”.

“Nadie está aquí argumentando que lo que mi cliente supuestamente dijo fuera apropiado. Fue un discurso desagradable, pero fue libertad de expresión”, dijo Greenberg.

Los fiscales dijeron que están preparados para presentar al tribunal una declaración en video que Fistel hizo a las autoridades frente a su casa en Plano.

“Si esto se trata de llamadas telefónicas, simplemente no las haré más”, dijo a los oficiales, según una transcripción leída en el tribunal. “No me gustan las personas que apoyan el terrorismo. No me gusta eso en absoluto”.

Fistel dijo que no amenazó a nadie y no creía haber cometido ningún delito, ya que afirmó que era “solo un tipo normal” y suplicó a las autoridades que no lo arrestaran.

“Lo siento. La estupidez no es divertida”, dijo, según los fiscales. “A veces te avergüenzas de ti mismo”.

Los cargos surgieron durante un período de tensiones crecientes en torno a la violencia política en Estados Unidos, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un evento en Utah la semana pasada y los tiroteos fatales de una legisladora estatal demócrata en Minnesota y su esposo a principios de este año.

Los políticos de ambos partidos y en muchos niveles del servicio público se han visto obligados a lidiar con preocupaciones de seguridad agudas, con algunos cancelando apariciones públicas, mientras que otros dependen de una gran presencia policial para mantenerse a salvo.

En junio, Mamdani, un legislador demócrata en la Asamblea del estado de Nueva York, dijo a los periodistas que había recibido amenazas contra su vida y “contra las personas que amo”.

Su campaña emitió un comunicado el jueves que decía: “Desafortunadamente, las amenazas de esta naturaleza son demasiado comunes, y reflejan un clima más amplio de odio que no tiene lugar en nuestra ciudad”.

“No podemos ni seremos intimidados por el racismo, la islamofobia y el odio”, decía el comunicado.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo a los periodistas el jueves por la mañana que a Mamdani se le ha asignado un equipo completo de seguridad policial.

Pero Adams, quien compite contra Mamdani en la elección para alcalde, también aprovechó la oportunidad para reprenderlo, diciendo que era “irónico” que alguien que ha criticado a la policía de la ciudad ahora se beneficie de su protección.

“La persona que hizo la amenaza debe ser aprehendida. Esto solo demuestra que estos oficiales realizan su trabajo, sin importar quién sea la persona”, dijo Adams.

Mamdani nació en Kampala, Uganda, de padres indios y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018, poco después de graduarse de la universidad. Fue elegido por primera vez para la Asamblea de Nueva York en 2020.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.