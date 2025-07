Hombre de Minnesota condenado a 59 años por accidente que mató a cinco jóvenes

MINNEAPOLIS (AP) — Un hombre de Minnesota fue sentenciado a casi 59 años el jueves por causar un accidente que mató a cinco jóvenes que estaban haciendo preparativos para la boda de una amiga.

Derrick Thompson admitió su culpabilidad por primera vez y suplicó perdón en una emotiva audiencia de sentencia. Declaró que lamentaba lo que hizo y que “no hay un día en que no le pregunte a Dios por qué no me llevó a mí en su lugar y dejó que sus hermosos ángeles siguieran aquí”, informó el Minnesota Star Tribune.

Sin embargo, los familiares y amigos de las víctimas no ofrecieron perdón en la audiencia. En cambio, atacaron a Thompson por esperar hasta su sentencia para admitir sus crímenes y someter a sus familias a dos juicios penales.

Un jurado de un tribunal estatal condenó al hombre de 29 años, del suburbio de Brooklyn Park en Minnesota, por asesinato en tercer grado y homicidio vehicular por el accidente de junio de 2023 que mató a Salma Abdikadir, Siham Adam, Sabiriin Ali, Sahra Gesaade y Sagal Hersi. Su defensa afirmó durante el juicio que Thompson no era el conductor del SUV que se pasó un semáforo en rojo y chocó contra un Honda Civic.

Las víctimas, de entre 17 y 20 años, estaban de camino a casa después de los preparativos para la boda de una amiga. Sus muertes provocaron dolor e indignación en la numerosa comunidad somalí de Minnesota.

“Espero que la realidad te asfixie por el resto de tu vida. Nunca deberías conocer la libertad de nuevo. Nunca deberías conocer la paz”, expresó Sundus Odhowa, hermana mayor de Siham Adam.

Las autoridades dicen que Thompson conducía un SUV Cadillac Escalade alquilado a más de 100 mph (160 km/h) por una autopista en Minnesota antes de salir, pasarse el semáforo en rojo y estrellarse contra el sedán en el que viajaban las jóvenes.

Los reclusos en Minnesota generalmente cumplen dos tercios de sus sentencias en prisión y un tercio en libertad supervisada. Con crédito por 767 días ya cumplidos, Thompson podría quedar libre en unos 37 años. Thompson, quien ya tenía antecedentes penales, fue condenado por separado en noviembre por cargos federales de drogas y armas de fuego. Aún está esperando la sentencia por esos cargos.

Thompson es hijo de un exrepresentante estatal demócrata de St. Paul que fue muy crítico con la policía durante su único mandato en el cargo.