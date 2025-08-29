Guterres solicitó al Consejo de Seguridad que autorice una fuerza internacional para Haití

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió al Consejo de Seguridad autorizar una fuerza internacional para Haití.

“Insto al consejo a actuar sin demora ya autorizar una fuerza internacional, apoyada por Naciones Unidas a través de respaldo logístico y operativo, y financiamiento predecible”, afirmó Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití.

Las medidas de seguridad deben ir acompañadas de una creciente presión contra los que alimentan la violencia en Haití.

Esto incluye un embargo de armas en efectivo, así como el aumento de sanciones específicas contra líderes de pandillas, financiadores, traficantes de armas y otras personas conectadas con ellos, dijo Guterres.

Dorothy Shea, representante interna de Estados Unidos ante la ONU, indicó que Panamá y su país presentarán un borrador de resolución del Consejo de Seguridad sobre el establecimiento de una “Fuerza de Eliminación de Pandillas” y una Oficina de Apoyo de la ONU.

Shea explicó que la Oficina de Apoyo de la ONU garantizaría que la misión tenga a su disposición las herramientas para combatir las pandillas y aseguraría que el Estado haitiano atienda las necesidades básicas de su población.

La siguiente fuerza internacional debe ser dotada de territorio, infraestructura segura y complementaria a la policía nacional de Haití.

Al mismo tiempo, se requiere un enfoque integral para interrumpir el financiamiento de las pandillas, el tráfico de armas y otros flujos ilícitos que alimentan la inestabilidad, agregó.

Actualmente, hay desplegada en Haití una Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad dirigida por Kenia, informa la agencia de noticias Xinhua.

Aunque la misión es apoyada por el Consejo de Seguridad, no se trata de una operación de la ONU.

Aún se desconoce si la Fuerza de Eliminación de Pandillas propuesta reemplazaría a la misión o estaría integrada a partir de ella.