Guterres advierte sobre cambio climático y promueve energías renovables en la ONU

NUEVA YORK (AP) — Durante casi una década, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, utilizó la ciencia para advertir sobre el peligroso cambio climático en tonos cada vez más urgentes. Ahora recurrió a algo que parece más importante para los poderosos del mundo: el dinero.

En entrevista exclusiva con The Associated Press, Guterres elogió el poder de las fuerzas del mercado en lo que calificó repetidamente como “una batalla” para salvar el planeta. Señaló dos nuevos informes de la ONU que muestran la caída en picado del costo de la energía solar y eólica y el creciente desarrollo y capacidad de esas fuentes de energía verde. Advirtió a aquellos que se aferran a los combustibles fósiles que podrían arruinarse haciéndolo.

“La ciencia y la economía muestran el camino”, dijo Guterres en una entrevista de 20 minutos en su sala de conferencias en el piso 38, con vista al horizonte de Nueva York. “Lo que necesitamos es la voluntad política para tomar las decisiones necesarias en los marcos regulatorios, en los aspectos financieros, en otras dimensiones políticas. Los gobiernos deben tomar decisiones para no ser un obstáculo a la tendencia natural de acelerar la transición a las energías renovables”.

Eso significó que, para finales del otoño, los gobiernos deben elaborar nuevos planes para combatir el cambio climático que sean compatibles con el objetivo global de limitar el calentamiento, que se apliquen a toda su economía e incluyan todos los gases de efecto invernadero, dijo Guterres.

Sin embargo, no se pudo esperar un plan de esa naturaleza por parte de Estados Unidos. El presidente Donald Trump se retiró del histórico acuerdo climático de París, redujo los esfuerzos para impulsar la energía renovable y hizo de los combustibles fósiles una prioridad, incluido el más sucio en términos de clima y salud, el carbón.

“Obviamente, la administración (de Trump) en sí misma es un obstáculo, pero hay otros. El gobierno de Estados Unidos no controla todo”, dijo Guterres. Trump se retiró del acuerdo de París, pero muchos estados y ciudades trataron de cumplir con los objetivos del gobierno del expresidente Joe Biden para evitar el cambio climático al reducir la quema de carbón, petróleo y gas natural, los cuales liberan gases que atrapan el calor, dijo Guterres.

¿Invertir en combustibles fósiles, arriesgarse a tener activos en desuso?

“La gente no quiere perder dinero. La gente no quiere invertir en algo que se convertirá en activos en desuso”, dijo Guterres. “Incluso en Estados Unidos, seguiremos viendo una reducción de emisiones, no tengo ninguna duda al respecto”.

Dijo que cualquier nueva inversión en la exploración de nuevos depósitos de combustibles fósiles “se perderá totalmente” y las calificó como “un desperdicio de dinero”.

“Estoy totalmente convencido de que nunca en la historia de la humanidad seremos capaces de utilizar todo el petróleo y el gas que ya se descubrieron”, afirmó.

Sin embargo, en medio de la esperanza de los informes sobre energías renovables, el secretario general de la ONU dijo que el mundo sigue perdiendo la batalla contra el cambio climático, que podría superar permanentemente el calentamiento de 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) en comparación con los tiempos preindustriales. Ese umbral es lo que el acuerdo de París estableció como un límite global deseado para el calentamiento hace 10 años.

Muchos científicos ya dieron por muerto el umbral de 1,5 grados. De hecho, en 2024 se superó esa marca, aunque los especialistas dicen que se requiere un promedio de 20 años, y no un solo año, para considerar que se ha superado dicho umbral.

Un estudio científico de investigadores que suelen trabajar con la ONU dijo el mes pasado que el mundo emite tanto dióxido de carbono que, en algún momento a principios de 2028, un par de años antes de lo previsto, superar la marca de 1,5 grados se volverá científicamente inevitable.

Guterres: “Necesitamos seguir luchando” aun en un panorama sombrío

El líder de la ONU no renunció aún al objetivo de 1,5 grados, aunque dijo que las cosas lucen mal.

“Vemos la aceleración de diferentes aspectos del cambio climático, aumento en el nivel del mar, glaciares derritiéndose, olas de calor, tormentas de diferentes tipos”, señaló.

“Necesitamos seguir luchando”, dijo. “Creo que estamos del lado correcto de la historia”.

Guterres, quien conversó con la AP después de hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la ocupación israelí de Gaza, dijo que solo hay una forma de resolver ese problema aparentemente irresoluble: un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes restantes, acceso a la ayuda humanitaria y “allanar el camino para un proceso político serio que conduzca a la solución de dos estados. Algunas personas dicen que la solución de dos estados se ha vuelto extremadamente difícil. Incluso, algunos dicen que es imposible. Pero la pregunta es, ¿cuál es la alternativa?”

En resumen, Gaza, Ucrania y Sudán son crisis, afirmó, pero el cambio climático es un problema existencial para todo el planeta. Guterres indicó que la gente no se da cuenta de cómo las sequías y el clima extremo causados por el clima pueden alimentar la pobreza y el terrorismo, señalando al Sahel como ejemplo.

“Vemos que la gente vive en condiciones cada vez peores, con menos capacidad para cultivar sus cosechas, con menos capital”, dijo. “Y esto se debe en gran medida al cambio climático”.

“Todo está interrelacionado: el cambio climático, la inteligencia artificial, las divisiones geopolíticas, los problemas de desigualdad e injusticia”, dijo Guterres. “Y necesitamos asegurarnos de avanzar en todos ellos al mismo tiempo”.