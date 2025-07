Guardiola abucheado en concierto de Oasis en su ciudad natal de Manchester

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Algunos fanáticos de Oasis no estuvieron de acuerdo cuando la banda dedicó una canción al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en un concierto de regreso a casa.

Unos pocos abucheos siguieron a Liam Gallagher dedicando “D’You Know What I Mean?” al “mejor entrenador de todos los tiempos, el único e inigualable Pep Guardiola” — quien estaba presente.

Ocurrió el viernes por la noche en Heaton Park durante el primer concierto de la banda en Manchester en 16 años como parte de su gira de reunión.

Noel Gallagher luego preguntó: "¿A quién están abucheando?”

Los hermanos, que crecieron en Manchester y son fanáticos de City desde hace mucho tiempo, han asistido a muchos partidos a lo largo de los años mientras Guardiola ha guiado al club a seis títulos de la Liga Premier, entre una serie de otros trofeos.

Guardiola, quien también recibió algunos aplausos respetuosos, no pareció molesto por las burlas — probablemente de fanáticos del Man United del otro lado de la ciudad en el espectáculo — y se unió al resto de los más de 70,000 fanáticos cantando “Don’t Look Back in Anger.”

Fue el primero de cinco conciertos con entradas agotadas en Heaton Park para la banda de Britpop, que abrió su gira la semana pasada en Cardiff, Gales.