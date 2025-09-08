Grupo de derechos humanos solicita excluir al equipo Israel-Premier Tech del Grand Prix

FOTO: Grupo de derechos humanos pide a Montreal que excluya al equipo de ciclismo Israel-Premier Tech

MONTREAL (AP) — Un grupo de derechos humanos con sede en Montreal solicitó a la alcaldesa Valérie Plante que prohíba al equipo de ciclismo Israel-Premier Tech competir en el Grand Prix Cycliste de Montreal el domingo, en medio de la guerra en Gaza, donde los trabajadores humanitarios dicen que se está desarrollando una hambruna.

La Unidad Palestina y Judía (PAJU) instó a la ciudad el lunes a excluir al equipo, cuyo copropietario canadiense-israelí, Sylvan Adams, ha descrito a los ciclistas como embajadores de Israel. El equipo se ha referido a sí mismo desde entonces simplemente como un “equipo de ciclismo profesional” en respuesta a las protestas.

En su carta a la ciudad, los abogados de PAJU dijeron que sería “altamente perjudicial e inexplicable” que Israel-Premier Tech compitiera en el evento financiado con fondos públicos. La carta cita a grupos de derechos humanos israelíes que han descrito las acciones de Israel en Gaza como genocidio.

El grupo, compuesto por judíos, palestinos y otros canadienses, dijo que la Ciudad de Montreal —un socio público de la carrera— “se expone a un riesgo real de complicidad y blanqueo de estos crímenes a través del deporte, comúnmente conocido como ‘sportswashing’”.

Los abogados de PAJU dieron a la ciudad hasta el martes a las cuatro de la tarde para eliminar a Israel-Premier Tech de la lista de participantes.

“Si no recibimos confirmación por escrito de la exclusión del equipo... estamos mandatados para iniciar, en nombre de nuestro cliente, cualquier recurso legal que se considere apropiado, sin más aviso o demora”, decía la carta.

Al ser consultado sobre la demanda, un portavoz de Israel-Premier Tech dijo: “No se necesita respuesta de nuestra parte”.

Un portavoz del Grand Prix Cycliste de Montreal dijo que los organizadores de la carrera no comentarían, mientras que la Ciudad de Montreal y el UCI World Tour no respondieron a las solicitudes el lunes por la tarde.

La demanda sigue a recientes llamados en España para que el equipo se retire de la Vuelta a España después de una serie de interrupciones por parte de manifestantes pro-palestinos durante la carrera de tres semanas del Grand Tour.

El ministro de Asuntos Exteriores de España también dijo que apoyaría la expulsión de Israel-Premier Tech de la Vuelta.

Las protestas en la Vuelta llevaron a Israel-Premier Tech a cambiar los uniformes de sus ciclistas en la carrera.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al equipo el viernes.

"¡Gran trabajo de Sylvan y el equipo de ciclismo de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Hacen que Israel se sienta orgulloso!" dijo Netanyahu en una publicación en redes sociales.

El equipo de Israel-Premier Tech en la Vuelta incluye al ciclista canadiense Pier-André Côté.

La carrera de Montreal sigue al Grand Prix Cycliste de Quebec, programado para el viernes en la ciudad de Quebec. Son los únicos eventos en América del Norte en el UCI World Tour, el principal circuito de ciclismo de carretera masculino.

PAJU dijo que no había emitido la misma demanda a la ciudad de Quebec.

Desde que comenzó la guerra más reciente en Gaza en octubre de 2023, las protestas pro-palestinas se han llevado a cabo regularmente en Montreal, destacándose un campamento de meses en el campus del centro de la Universidad McGill el año pasado.

Lectura rápida

¿Qué solicitó el grupo de derechos humanos?

Pidió a la alcaldesa de Montreal que excluya al equipo de ciclismo Israel-Premier Tech del Grand Prix Cycliste.

¿Quién respalda esta solicitud?

La solicitud fue respaldada por la Unidad Palestina y Judía (PAJU).

¿Cuál fue la razón de la solicitud?

Se basa en la situación en Gaza y las acciones de Israel descritas como genocidio por grupos de derechos humanos.

¿Qué plazo dio PAJU a la ciudad?

PAJU dio un plazo hasta el martes a las cuatro de la tarde para la exclusión del equipo.

¿Qué dijo el primer ministro israelí sobre el equipo?

El primer ministro Netanyahu expresó su apoyo al equipo, destacando su resistencia ante la oposición.