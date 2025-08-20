Greene logra 12 ponches, Marte conecta jonrón y Rojos se imponen 6-4 a Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Hunter Greene logró 12 ponches en seis entradas y un tercio, el dominicano Noelvi Marte conectó un jonrón y un doble para remolcar dos carreras, y los Rojos de Cincinnati se impusieron el martes 6-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Jose Trevino anotó con un elevado de sacrificio de TJ Friedl y Gavin Lux siguió con un doble impulsor ante Kenley Jansen (5-3) en la novena entrada para darle a Cincinnati una ventaja de 6-4.

El dominicano Miguel Andújar bateó de 4-3 con un doble y dos carreras impulsadas.

Greene permitió tres carreras con seis hits y no otorgó bases por bolas. El dominicano Luis Mey (2-0) lanzó la octava entrada y permitió el segundo jonrón solitario del juego de Jo Adell, pero se llevó la victoria.

Otro dominicano, Elly de la Cruz, recibió una base por bolas con dos outs en la quinta y luego anotó desde la primera base con un sencillo de Andújar.

Mike Trout conectó un doble y anotó cuando Taylor Ward bateó el siguiente lanzamiento —una recta de 100 mph— al jardín derecho para un sencillo en la primera entrada. Adell conectó un jonrón solitario en la séptima.

De la Cruz bateó un sencillo para iniciar la cuarta y anotó cuando Andújar conectó el cuarto sinker consecutivo lanzado por Kyle Hendricks para un doble. Después de que Austin Hays recibió una base por bolas, Marte conectó un doble para impulsar a Andújar y darles a los Rojos una ventaja de 3-1.

Por los Rojos, los dominicanos De la Cruz de 3-1 con dos anotadas, Andújar de 4-3 con una anotada y dos producidas, Marte de 4-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-0. El venezolano Luis Rengifo de 2-0.