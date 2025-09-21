Grand slam de Crawford y jonrón 58 de Raleigh lideran barrida de Marineros sobre Astros
Los Marineros, con un grand slam de Crawford y el cuadragésimo octavo de Raleigh, vencieron 7-3 a los Astros, completando una barrida que les da ventajas en playoffs.
21/09/2025 | 23:33Redacción Cadena 3
FOTO: Grand slam de Crawford y jonrón 58 de Raleigh lideran barrida de Marineros sobre Astros
HOUSTON (AP) — J.P. Crawford conectó el domingo por la noche un grand slam y Cal Raleigh bateó su cuadragésimo octavo jonrón, liderando a los Marineros de Seattle a una victoria de 7-3 sobre los Astros de Houston.
Los Marineros completaron una barrida de tres juegos que les dio una ventaja de tres juegos en la AL Oeste sobre los Astros, con seis juegos restantes.
Seattle, que ha ganado cuatro seguidos y 14 de los últimos 15, ocupó el segundo puesto de los playoffs de la Liga Americana, con dos juegos de ventaja sobre Detroit, líder de la AL Central, que ha perdido seis consecutivos. Los Marineros, que buscan ganar la AL Oeste por primera vez desde 2001, terminaron 8-5 contra los Astros esta temporada.
Houston está empatado con Cleveland por el último comodín de la AL.
Jason Alexander (4-2) permitió siete hits y siete carreras mientras conseguía solo cuatro outs.
El abridor de Seattle, Logan Gilbert (6-6), permitió tres hits y una carrera con cuatro ponches en seis entradas.
Zach Cole y el mexicano Isaac Paredes conectaron jonrones solitarios para los Astros.
Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1, Jorge Polanco de 4-1 con una anotada y Victor Robles de 3-0 con una anotada y una producida. El venezolano Eugenio Suárez de 3-1 con una anotada.
Por los Astros, el venezolano Jose Altuve de 3-2 con una producida. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido? Los Marineros de Seattle derrotaron a los Astros de Houston 7-3, completando una barrida de tres juegos.
¿Quién destacó en el partido? J.P. Crawford conectó un grand slam y Cal Raleigh hizo su cuadragésimo octavo jonrón.
¿Cuándo se jugó el partido? El partido se llevó a cabo el domingo por la noche.
¿Dónde se llevó a cabo el juego? El juego se disputó en Houston.
¿Cómo afecta este resultado a los playoffs? La victoria permite a los Marineros tener ventaja de tres juegos en la AL Oeste y posicionarse en los playoffs.
[Fuente: AP]