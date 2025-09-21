FOTO: Grand slam de Crawford y jonrón 58 de Raleigh lideran barrida de Marineros sobre Astros

HOUSTON (AP) — J.P. Crawford conectó el domingo por la noche un grand slam y Cal Raleigh bateó su cuadragésimo octavo jonrón, liderando a los Marineros de Seattle a una victoria de 7-3 sobre los Astros de Houston.

Los Marineros completaron una barrida de tres juegos que les dio una ventaja de tres juegos en la AL Oeste sobre los Astros, con seis juegos restantes.

Seattle, que ha ganado cuatro seguidos y 14 de los últimos 15, ocupó el segundo puesto de los playoffs de la Liga Americana, con dos juegos de ventaja sobre Detroit, líder de la AL Central, que ha perdido seis consecutivos. Los Marineros, que buscan ganar la AL Oeste por primera vez desde 2001, terminaron 8-5 contra los Astros esta temporada.

Houston está empatado con Cleveland por el último comodín de la AL.

Jason Alexander (4-2) permitió siete hits y siete carreras mientras conseguía solo cuatro outs.

El abridor de Seattle, Logan Gilbert (6-6), permitió tres hits y una carrera con cuatro ponches en seis entradas.

Zach Cole y el mexicano Isaac Paredes conectaron jonrones solitarios para los Astros.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1, Jorge Polanco de 4-1 con una anotada y Victor Robles de 3-0 con una anotada y una producida. El venezolano Eugenio Suárez de 3-1 con una anotada.

Por los Astros, el venezolano Jose Altuve de 3-2 con una producida. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1.