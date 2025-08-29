Gobernador de Texas firma ley para un mapa electoral que beneficia a republicanos

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el viernes una ley que crea un mapa electoral que favorecerá a los republicanos en las elecciones intermedias de 2026, otorgando una victoria al presidente Donald Trump y su deseo de mantener una mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El mapa de Texas, elaborado en una rara redistribución de distritos a mitad de década, provocó intensas protestas de los demócratas y desató una lucha de manipulación de distritos electorales en estados de todo el país.

“Texas ahora es más rojo en el Congreso de Estados Unidos”, declaró Abbott en un video en X mientras firmaba la legislación.

Antes de que los legisladores de Texas aprobaran su nuevo mapa, California aprobó un proyecto de ley pidiendo a los votantes que aprueben nuevos distritos inclinados hacia los demócratas para contrarrestar cualquier ganancia republicana en Texas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha surgido como un adversario principal de Trump en la redistribución de distritos y otros temas, etiquetó burlonamente a Abbott en X como el “perrito faldero #1" de Trump.

El partido del presidente en funciones generalmente pierde escaños en el Congreso en las elecciones intermedias. A nivel nacional, la composición partidista de los distritos existentes coloca a los demócratas a tres escaños de una mayoría.

Grupos de derechos de voto presentaron una demanda esta semana antes de que Abbott firmara la ley, argumentando que el nuevo mapa debilita la influencia electoral de los votantes negros.

Los demócratas de Texas también han prometido desafiar el nuevo mapa en los tribunales. Retrasaron una votación por dos semanas al salir de Texas el 3 de agosto en protesta y para reunir apoyo a nivel nacional. A su regreso, se les asignó vigilancia policial las 24 horas para asegurar que asistieran al debate.

Pero la gran mayoría republicana en la Legislatura de Texas hizo que la aprobación fuera casi inevitable.

El líder del Partido Demócrata de Texas criticó a Abbott, diciendo que él y los republicanos “entregaron efectivamente Texas a Washington” con el nuevo mapa.

“Les encanta presumir de lo ‘duros’ que son en Texas, pero cuando Donald Trump hizo una llamada, se arrodillaron para priorizar su política sobre los texanos”, indicó el presidente del Partido Demócrata estatal, Kendall Scudder, en un comunicado. “Honestamente, es patético”.

La redistribución del mapa de Texas ya ha remodelado la carrera de 2026, con el representante demócrata Lloyd Doggett, el decano de la delegación congresional del estado, anunciando que no buscaría la reelección a su escaño con sede en Austin si el nuevo mapa entra en vigor. Bajo el mapa propuesto, el distrito de Doggett se superpondría con el de otro titular demócrata, el representante Greg Casar.

Trump ha instado a otros estados controlados por republicanos a redibujar sus mapas. Los líderes legislativos republicanos de Indiana se reunieron en privado con el presidente en la Oficina Oval esta semana para discutir la redistribución de distritos.

El presidente también está presionando a los republicanos de Missouri para que redibujen sus mapas de la Cámara, mientras que los republicanos en Ohio podrían intentar expandir su mayoría congresional cuando la Legislatura aborde la redistribución de distritos más adelante este año.

El impulso de Trump para redibujar los distritos de la Cámara a favor de su partido ha generado una respuesta de otros estados además de California. Los demócratas en Nueva York han introducido una legislación que permitiría la redistribución de distritos a mitad de década, pero los mapas más tempranos que estarían en vigor en ese estado serían antes de las elecciones de 2028.

Debido a que la Corte Suprema ha aprobado la manipulación de distritos puramente partidista, la única forma en que los opositores pueden detener el nuevo mapa de Texas sería argumentando en los tribunales que viola el requisito de la Ley de Derechos de Voto de mantener juntas a las comunidades minoritarias para que puedan elegir a los representantes de su elección.

Los líderes republicanos han negado que el mapa sea racialmente discriminatorio y sostienen que crea más escaños de mayoría-minoría que el anterior. También han sido explícitos en su deseo de dibujar un nuevo mapa con el objetivo de elegir a más republicanos.

DeMillo reportó desde Little Rock, Arkansas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.