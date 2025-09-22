En vivo

Mundo

George Takei liderará la Semana de los Libros Prohibidos e insta a luchar contra la censura

El actor y activista George Takei será el presidente honorario de la Semana de los Libros Prohibidos, que se llevará a cabo del 5 al 11 de octubre, en donde se promoverá el derecho a leer.

22/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3

FOTO: George Takei liderará la Semana de los Libros Prohibidos e insta a luchar contra la censura

NUEVA YORK (AP) — El próximo proyecto del actor y activista George Takei será en favor de una pasión de toda la vida: el derecho a leer.

La Asociación Estadounidense de Bibliotecas anunció el lunes que Takei, de 88 años, será el presidente honorario de la Semana de los Libros Prohibidos, que se celebrará del 5 al 11 de octubre. Bibliotecas y librerías de todo el país destacarán libros que han sido censurados, desde "Gender Queer" de Maia Kobabe hasta "The Bluest Eye" de Toni Morrison.

Takei, el actor de "Star Trek", quien pasó parte de su infancia en un campo de internamiento japonés durante la II Guerra Mundial.

“Recuerdo muy bien la falta de acceso a libros y medios que necesitaba mientras crecía”, indicó en el anuncio. “Primero como niño en un campo de prisioneros rodeado de alambre de púas, luego como un joven gay en el armario, me sentía confundido y hambriento de comprensión sobre mí mismo y el mundo que me rodeaba”.

“Por favor, únanse a mí en la oposición a la censura, para que todos podamos encontrarnos a nosotros mismos —y a los demás— en los libros”, añadió.

Algunos de los presidentes honorarios anteriores de la Semana de los Libros Prohibidos, establecida en 1982, fueron a Ava DuVernay, LeVar Burton y Jason Reynolds.

Takei compartirá el liderazgo con la presidenta honoraria juvenil Iris Mogul, una estudiante de primer año en la Universidad de California, Santa Cruz, quien lleva años colaborando en campañas contra la prohibición.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Quién liderará la Semana de los Libros Prohibidos? George Takei será el presidente honorario del evento.

¿Cuándo se celebrará la Semana de los Libros Prohibidos? Del 5 al 11 de octubre.

¿Qué tipo de libros se destacan en esta semana? Libros que han sido censurados, como "Gender Queer" y "The Bluest Eye".

¿Qué experiencia personal compartió Takei? Recordó la falta de acceso a libros en su infancia en un campo de internamiento y su confusión como joven gay.

¿Con quién comparte Takei el liderazgo de la Semana de los Libros Prohibidos? Con Iris Mogul, una estudiante de primer año en la Universidad de California, Santa Cruz.

[Fuente: AP]

