FOTO: Gallen y Diamondbacks vencen 4-3 a Filis y están a 2 juegos del último comodín en la Nacional

PHOENIX (AP) — Zac Gallen limitó a los Filis a cuatro hits en siete entradas, James McCann anotó la carrera de la ventaja en la sexta después de pegar un doble, y los Diamondbacks de Arizona derrotaron el sábado 4-3 a Filadelfia.

Arizona volvió a rebasar la marca de .500 con un récord de 78-77 y se colocó a dos juegos del último boleto de comodín en la Liga Nacional. Cincinnati, que ganó el sábado, está un juego detrás de los Mets de Nueva York, que tienen por ahora el último pasaje.

Blaze Alexander y McCann conectaron dobles consecutivos contra el abridor Aaron Nola para empatar el juego 3-3. El venezolano Ildemaro Vargas bateó un sencillo ante el relevista Tanner Banks para producir la carrera de la ventaja.

Gallen (13-14) ponchó a nueve —cinco mirando— y entregó dos bases por bolas. Hizo 103 lanzamientos, igualando su máximo número de la temporada.

John Curtiss lanzó la novena para su primer salvamento como Diamondback y el tercero de su carrera.

Alec Bohm conectó un jonrón por los Phillies, quienes aseguraron su segundo título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional el fin de semana pasado.

Nola (4-10) lanzó cinco innings y un tercio por Filadelfia, al permitir siete hits y cuatro carreras. Dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Cayó a una foja de 0-6 como visitante en esta temporada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 3-1 con una anotada, Ketel Marte de 5-1 con una empujada. Los venezolanos Gabriel Moreno de 4-1, Vargas de 4-2 con una remolcada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes