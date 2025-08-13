Fuertes olas de calor golpean el sur de Europa con incendios
Miles de evacuados y tragedias marcan esta situación crítica en España y otros países.
13/08/2025 | 14:20Redacción Cadena 3
FOTO: Los bomberos luchan con el fuego. (Foto:New York times)
Una intensa ola de calor afecta al sur de Europa, provocando incendios devastadores. Las temperaturas rondan los 43 y 44 grados en Madrid.
Más de 1.500 hectáreas han ardido en la localidad de Tres Cantos, a las afueras de Madrid, dejando a su paso devastación y tragedia.
Además, ya hay dos personas muertas y cuatro personas heridas de gravedad.
Los incendios no solo afectan a España, sino también abarcan Portugal, Francia, Italia, Grecia, Turquía y los Balcanes. La situación se agrava, con miles de evacuados en diversas regiones.
Miguel Ángel Mellado, jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid, comparte la gravedad del momento: "Estamos en un momento todavía crítico".
Los testimonios revelan el dolor de quienes han perdido sus hogares. Un ciudadano que tuvo que abandonar su vivienda dice que ahora se encuentra "sin luz, sin agua, sin gas, sin nada". La angustia se siente en cada rincón afectado por el fuego.
La falta de prevención es una preocupación entre los afectados. Otros países como Alemania, Austria y Bélgica no han reportado incendios este verano debido a las tareas de limpieza y prevención.
El clima extremo y la falta de acciones preventivas incendian no solo bosques, sino también la urgencia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades para proteger a la población y los recursos naturales.
Informe de Chema Forte.
