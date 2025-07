Fiscalía guatemalteca pide cerrar caso contra reconocido juez al que criminalizó y se exilió

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca dijo que no hay delito en uno de los procesos judiciales, de más de una docena, contra Miguel Ángel Gálvez, uno de los jueces más reconocidos fuera y dentro del país y quién tras la acusación fiscal tuvo que exiliarse en 2022.

Herberth Pérez, abogado defensor de Gálvez, confirmó el viernes a The Associated Press la decisión del Ministerio Público y dijo que el juez de la causa fijó para agosto una audiencia para conocer la solicitud de desestimación de persecución y archivo realizada por la fiscalía de delitos administrativos.

El medio de comunicación La Hora publicó el viernes la solicitud de la fiscalía.

De acuerdo al documento de desestimación de la fiscalía, el 16 de mayo de 2022 la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, que defiende a acusados de corrupción y de delitos de crímenes de lesa humanidad, querelló a Gálvez por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de deberes.

La querella sostenía que Gálvez había usado la figura de “prisión provisional” para detener a varios procesados, figura que no es parte del ordenamiento jurídico, adjuntando como pruebas notas periodísticas y un informe del Centro de Investigaciones (CIEN), que incluyó que el juez usaba esa figura en casos que nunca conoció.

El trabajo de Gálvez ha sido internacionalmente reconocido. Sentó en el banquillo de los acusados al exdictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983), señalado por crímenes de lesa humanidad y quien murió sin juicio en 2018. También llevó a juicio al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), que junto a su gabinete renunció al cargo acusado de graves delitos de corrupción.

Fue además el juez contralor de uno de los casos más emblemáticos de la justicia transicional en Guatemala, el caso del Diario Militar, un dossier policial en el que exintegrantes de las fuerzas armadas documentaron las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de por lo menos 183 personas durante la década de 1980.

Con ocasión de su función en ese caso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala admitió la querella contra Gálvez y ordenó a un juez investigarlo con miras a retirarle la inmunidad como magistrado, lo que hizo que se exiliara del país en noviembre de 2022.

En entrevista con The Associated Press, Gálvez había reconocido que era difícil defenderse en Guatemala, no solo por la cooptación del sistema de justicia, sino porque laboraba como juez con casos de alto impacto.

Tras su salida, la CSJ nombró a varios jueces que han desestimado varios casos de grave corrupción en el país dejando en libertad a los acusados.