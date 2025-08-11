Explosión en planta de US Steel en Pensilvania deja heridos y personas atrapadas bajo escombros

Una explosión el lunes en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh dejó a decenas de personas heridas o atrapadas bajo los escombros. Los trabajadores de emergencia se dispusieron a rescatar a las víctimas, según indicaron autoridades.

No se confirmaron muertes en Clairton Coke Works, afirmó Abigail Gardner, directora de comunicaciones del condado de Allegheny. La explosión envió humo negro en espiral hacia el cielo del mediodía en el Valle de Monongahela.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Allegheny indicaron que un incendio en la planta comenzó alrededor de las 10:51 de la mañana, y que se transportaron a cinco personas. La agencia no proporcionó más detalles sobre las personas transportadas y solo mencionó que era una “escena activa”.

La planta es una instalación industrial masiva a lo largo del río Monongahela al sur de Pittsburgh, considerada la operación de coque más grande de América del Norte. Además, es una de las cuatro principales plantas de U.S. Steel en Pensilvania, que emplea a varios miles de trabajadores.

El senador demócrata John Fetterman, quien anteriormente fue alcalde de la cercana Braddock, calificó la explosión como “absolutamente trágica” y prometió apoyar a los trabajadores del acero en las secuelas.

“Lamento por estas familias”, expresó Fetterman. “Estoy con los trabajadores del acero”.

El alcalde de Clairton, Richard Lattanzi, manifestó que su corazón está con las víctimas de la explosión. “La planta es una parte tan grande de Clairton”, comentó. “Es simplemente un día triste para Clairton.”

En junio, U.S. Steel y Nippon Steel anunciaron un acuerdo que le da al gobierno de Estados Unidos voz en algunos asuntos, un hecho que se produjo un año y medio después de que la compañía japonesa propusiera comprar el icónico fabricante de acero estadounidense por casi 15.000 millones de dólares.

El intento de Nippon Steel por adquirir la empresa se vio ensombrecido por preocupaciones de seguridad nacional, prolongando la transacción por más de un año después de que los accionistas de U.S. Steel la aprobaran.

En febrero, un problema con una batería en la planta había llevado a una “acumulación de material combustible” que terminó por encenderse, causando un “boom” audible, según informó el Departamento de Salud del Condado de Allegheny. Dos trabajadores que resultaron alcanzados en los ojos por sustancias peligrosas recibieron tratamiento de primeros auxilios en un hospital local, aunque no resultaron gravemente heridos.

En los últimos años, la planta de Clairton fue objeto de preocupaciones sobre la contaminación. En 2019, acordó resolver una demanda de 2017 por 8,5 millones de dólares. En el acuerdo, la empresa acordó invertir 6,5 millones de dólares para reducir las emisiones de hollín y los olores nocivos de la instalación.

La empresa también enfrentó demandas por contaminación en la instalación de Clairton, incluidas acusaciones de haber violado las leyes de aire limpio tras un incendio en 2018 que dañó los controles de contaminación de azufre de la instalación.