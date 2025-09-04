Estudiantes neurodivergentes se ayudan mutuamente a crear escuelas más inclusivas

DENVER (AP) — El estudiante de ingeniería Tory Ridgeway enterró su cabeza en sus manos.

Acababa de terminar su pasantía en Lockheed Martin y a semanas de su último año en la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, el joven de 22 años de Maryland se sintió abrumado por la solidaridad que experimentó en una conferencia de liderazgo neurodivergente.

Con autismo y trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), Ridgeway sabía que había muchos otros como él. Pero no se había dado cuenta de que compartían el mismo diálogo interno negativo. Relató que se concentró cuando escuchó al presidente de The Neurodiversity Alliance, Jesse Sanchez, describir cómo superó los sentimientos de ser un “juguete defectuoso”.

“Era como que me estaban hablando a mí”, declaró Ridgeway. “Me sentí visto. Me sentí escuchado. Y voy a intentar recrear este sentimiento donde quiera que vaya ahora”.

Un movimiento de pares de estudiantes de secundaria y universitarios llegó a los campus este otoño para fomentar ese mismo sentido de liberación entre sus compañeros neurodivergentes, cuyos cerebros funcionan de manera diferente a lo que se considera típico. Conocidos como The Neurodiversity Alliance, aumentaron el número de escuelas alcanzadas de 60 a más de 600 en el último año.

Aprovechando la visibilidad que siguió a los diagnósticos en aumento y la conciencia de la era pandémica, la alianza dijo que empoderó a los jóvenes para construir juntos espacios más inclusivos. A principios de agosto, más de 130 estudiantes asumieron ese compromiso en una cumbre en Denver. Intercambiaron tácticas de reclutamiento, preguntaron a profesionales sobre cómo lidiar con culturas laborales “neurotípicas” y nombraron a sus personajes ficticios neurodiversos favoritos. Durante las sesiones de la semana, muchos se calmaron realizando movimientos repetitivos como construir bloques de LEGO, trenzar hilo o usar juguetes antiestrés.

David Flink, quien hace 27 años cofundó lo que ahora es The Neurodiversity Alliance como estudiante de la Universidad de Brown, llamó a los miembros “embajadores de lo posible”. Sus filas abarcan muchas diferencias de aprendizaje y desarrollo distintas, como el autismo, el TDAH y la dislexia. Sin embargo, están unidos por la experiencia compartida de tener que esconder rasgos para ganar aceptación en entornos que no los toman en cuenta.

“Escuchamos todo el tiempo cuánto no podemos hablar entre nosotros a través de las diferencias”, indicó Flink. “Cuando voy a visitar uno de nuestros clubes, veo lo contrario. Y es por amor y curiosidad”.

Estudiantes mentores de estudiantes

A menudo comienza en el Salón de Arte.

Ese es el nombre del lugar donde los mentores se reúnen con estudiantes de secundaria para replantear sus diferencias cognitivas a través de manualidades. Este programa, llamado Eye to Eye, conecta a jóvenes neurodivergentes con adolescentes similares que les muestran que el éxito está muy al alcance.

Discuten estrategias como maneras de identificar actividades calmantes para emociones específicas. Una lección sobre resiliencia implica escribir fracasos personales en papel de colores y luego romperlos para crear nuevo arte con los fragmentos.

Myles Cobb, un estudiante de 19 años de estudios afroamericanos en la Universidad de Washington en San Luis, señaló que inicialmente no quería usar tiempo extra después de su diagnóstico de TDAH. Pero Eye to Eye lo ayudó a sentirse cómodo con las adaptaciones. Comenzó a pedir sentarse al frente y tomar notas en una computadora portátil para poder concentrarse. Manifestó que los mentores le enseñaron que “es normal ser diferente” — y mencionaron como ejemplos a celebridades con TDAH como el olímpico Michael Phelps.

“Yo pensaba, ‘Realmente lo están haciendo. Estos chicos van a graduarse con honores. Realmente, realmente lo están haciendo’. Y para mí, eso fue suficiente”, expresó Cobb.

Al ayudar a otros, los mentores a menudo descubrieron que se estaban ayudando a sí mismos a sanar viejas heridas. Cobb sintió que sería un perjuicio no compartir ese sentimiento una vez que ingresó a la escuela secundaria.

Katie Gelshenen, de 20 años, se considera afortunada de que su escuela secundaria apoyara su dislexia. Pero no había un programa de mentoría donde pudiera ver de primera mano que podía prosperar. Incluso cuando su capítulo universitario de Eye to Eye tuvo dificultades para despegar, todavía sintió la urgencia de dar a otros lo que sabe que le habría beneficiado.

“Poder proporcionar a las personas que están luchando con las mismas cosas que tú pasaste — es casi como si estuvieras proporcionando ese apoyo a tu yo más joven al mismo tiempo”, apuntó Gelshenen, una estudiante de último año que estudia ciencias políticas en The College of the Holy Cross en Massachusetts.

Los grupos de estudiantes alentaron a sus compañeros a aceptar sus diagnósticos. Ven sus estilos cognitivos como formas de ser que deben ser apoyadas, no déficits que deben ser corregidos.

Las organizaciones universitarias convocaron a eventos adaptados a ese público y aseguraron espacios físicos con sonidos más suaves y luces tenues para reducir los estímulos abrumadores. Al insistir en que los sistemas se adapten para satisfacer las necesidades de las personas neurodivergentes en lugar de esperar que se asimilen, su objetivo fue erradicar la vergüenza y promover la inclusión.

El campus de Ridgeway aún no tiene un capítulo de The Neurodiversity Alliance. Sin embargo, últimamente notó casi el cuádruple de estudiantes en el centro de pruebas con reducción de distracciones donde recibe hasta cinco horas en los exámenes finales.

La creciente demanda lo llevó a requerir que se hagan citas con al menos tres días de anticipación, según Ridgeway. Sostuvo que está feliz de ver a tantas personas “no solo aceptando el hecho de que son neurodivergentes”, sino “abogando por sí mismas”.

“No voy a dispararme en el pie tratando de negar lo que tengo”, afirmó Ridgeway sobre su perspectiva. “Voy a obtener las adaptaciones que merezco para poder nivelar este campo de juego”.

Amber Wu, de 25 años, se encontró poniendo el mismo esfuerzo académico que otros pero obteniendo peores resultados en la escuela secundaria. Actuar “normal”, dijo, era emocionalmente agotador. Finalmente, a los 18 años, fue diagnosticada con autismo.

Wu afirma que se hubiera sentido mejor si hubiera tenido el apoyo que ella está construyendo ahora. Planea asumir un papel de liderazgo mayor en Penn State, donde está cursando un doctorado en química y astrobiología.

Ha estado especialmente contenta de conectarse con más mujeres y niñas a través de la alianza, considerando que a menudo pasan desapercibidas debido a criterios de diagnóstico que históricamente se basaron en el comportamiento de hombres y niños.

“Ya no está tan estigmatizado, dominado por hombres”, aseveró.

Financiando el verdadero liderazgo juvenil

Muchas personas profesan preocuparse por las personas que son neurodivergentes, aseguró Flink, pero nunca ha habido una cantidad significativa de dinero detrás de esas declaraciones.

El espacio de los derechos de discapacidad en general recibe solo un centavo por cada 10 dólares otorgados en Estados Unidos, según un informe de 2023 del Disability & Philanthropy Forum. Algunos defensores temen que la necesidad aumente a medida que la reforma del Departamento de Educación de la administración Trump amenaza con disminuir los recursos de educación especial y aflojar la aplicación regulatoria.

Sanchez apuntó que la carga recae cada vez más en los estudiantes cotidianos para llenar el vacío.

“Si bien el andamiaje de apoyo se está retirando a nivel federal, estamos construyendo algo más fuerte desde cero”, indicó.

Sus esfuerzos de base recibieron un impulso cuando Flink ganó una subvención de 300,000 dólares en mayo de The Elevate Prize Foundation para llegar a una audiencia más amplia.

Otros financiadores incluyen a la Fundación LEGO, el brazo filantrópico de la popular marca de juguetes. La gerente del programa de la Fundación LEGO, Hannah Green, afirmó que el enfoque ponderado de los estudiantes se destacó.

“En el mundo de la filantropía y el mundo sin fines de lucro, la participación infantil es considerada un elemento central”, manifestó Green. “Pero llevarlo de las palabras a una realidad es muy difícil y no siempre se hace”.