Este jueves se definen los últimos votos sobre el destino de Bolsonaro en Brasil

BRASILIA (AP) — El Supremo Tribunal de Brasil entregó el jueves los dos últimos votos en el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de tramar un golpe de Estado con el fin de aferrarse al poder pese a su derrota electoral.

El veredicto podría enviar al político de extrema derecha a prisión en cuestión de semanas y afectar profundamente la política de la nación.

Hasta ese momento, tres de los cinco jueces habían votado, con un resultado de 2-1 a favor de un veredicto de culpabilidad en los cinco cargos.

La jueza Cármen Lúcia fue la primera en votar. Si siguió —como lo había hecho en el pasado— el fallo del juez principal del caso, Alexandre de Moraes, inclinó la balanza para la condena de Bolsonaro. El juez Cristiano Zanin fue el último en votar.

Bolsonaro, de 70 años, enfrentó acusaciones de haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de un total de cinco cargos: intentar organizar un golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático, estar implicado en violencia y representar una seria amenaza para los activos del Estado y el patrimonio listado.

Desde que comenzó el juicio en 2023, Lúcia había seguido a de Moraes en casi todas las decisiones. Zanin, quien fue abogado de Lula, también había apoyado a de Moraes en la mayoría de las condenas hasta entonces, pero había discrepado con él en las penas que consideró demasiado severas para otros participantes en el complot golpista.

El día anterior, el juez Luiz Fux discrepó con sus dos colegas que votaron un día antes, diciendo que no había suficiente evidencia contra Bolsonaro en ninguno de los cargos. Fux tardó más de 13 horas en explicar su voto ante el panel de jueces, y a pesar de lo que parecían ser miradas de desaprobación de otros jueces, no hubo objeciones a su extensa exposición.

En temas relacionados, Fux falló en contra de dos aliados del exmandatario. Ayudó a formar una decisión mayoritaria contra el exedecán Mauro Cid y el ex jefe de gabinete Walter Braga Netto en el cargo de abolición violenta del Estado de Derecho democrático.

Si Bolsonaro fue declarado culpable, se esperó un debate completo sobre la sentencia para el viernes. Después de eso, el exmandatario podría enfrentar una mayor presión para elegir un heredero político que desafíe a Lula en las elecciones generales del próximo año. Una condena también podría obligar a los legisladores aliados a buscar alguna amnistía para el expresidente a través del Congreso.

En 2023, el máximo tribunal electoral de Brasil prohibió a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 debido a lo que el tribunal consideró un abuso de poder.

Fux también había abogado previamente para que el tribunal desestimara el caso de Bolsonaro, argumentando que no estaba dentro de su jurisdicción. Esa postura le daba al exmandatario ultraderechista una mayor oportunidad en una futura apelación y también abría el camino para que obtuviera puntos políticos con sus seguidores.

Los expertos legales dijeron que la jurisprudencia del panel requiere al menos dos votos disidentes en un juicio como el de Bolsonaro para que pueda apelar ante el pleno del Tribunal Supremo de 11 jueces.

________________________________

Sá Pessoa reportó desde Sao Paulo.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.