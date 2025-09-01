Ensayo fotográfico sobre los cruces olvidados y rutas coloniales en Panamá
Un recorrido por los senderos de comercio y la historia colonial de Panamá, que muestra las huellas dejadas por caravanas y el impacto del comercio global en el istmo.
01/09/2025 | 18:31Redacción Cadena 3
FOTO: ENSAYO FOTOGRÁFICO: Rastreando los cruces olvidados y rutas coloniales previas al Canal de Panamá
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Durante siglos, Panamá sirvió como puente natural para el comercio global. Caravanas de mulas transportaron tesoros por senderos empedrados, barcos fluviales transportaron oro y plata por el río Chagres hasta puertos caribeños como Portobelo, custodiados por los cañones del Fuerte San Lorenzo, y más tarde, el primer ferrocarril transcontinental del mundo transportó pasajeros y carga de océano a océano.
Este viaje fotográfico repasa las rutas comerciales que sirvieron al mundo a través del istmo panameño mucho antes de que se abriera la primera esclusa del Canal de Panamá.
Estos cruces convirtieron a Panamá en uno de los corredores más estratégicos del mundo mucho antes de que los ingenieros excavaran el canal interoceánico. Hoy, aún quedan vestigios de aquellas rutas olvidadas: adoquines cubiertos de musgo ocultos en la selva, las ruinas coloniales de Panamá Viejo, saqueadas por el pirata Henry Morgan y posteriormente refundadas; las murallas del fuerte derrumbándose sobre el mar, y el Chagres aún serpenteando como testigo silencioso de siglos de travesía.
Lectura rápida
¿Qué se explora en el ensayo fotográfico? Se exploran las rutas comerciales y la historia colonial de Panamá.
¿Quiénes fueron importantes en el comercio de Panamá? Las caravanas de mulas, los barcos fluviales y el pirata Henry Morgan son destacados.
¿Cuándo tuvo importancia Panamá como corredor comercial? Durante siglos, antes de la apertura del Canal de Panamá.
¿Dónde se encuentran vestigios de estas rutas? En el río Chagres, las ruinas de Panamá Viejo y en senderos cubiertos de musgo.
¿Por qué es relevante este ensayo fotográfico? Muestra la importancia histórica de Panamá antes del canal interoceánico.
[Fuente: AP]