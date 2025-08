Enright, en lucha contra el linfoma, consigue su primer salvamento con los Guardianes

NUEVA YORK (AP) — El primer salvamento en la carrera de Nic Enright fue particularmente significativo.

Enright, a quien se le diagnosticó linfoma de Hodgkin a finales de 2022 y estuvo programado para completar sus tratamientos este año, permitió una carrera no merecida en la décima entrada el lunes por la noche para cerrar la victoria de los Cleveland Guardians 7-6 sobre los Mets de Nueva York.

“Estaba casi llorando en el campo hace un momento. Si lees su historia, es bastante inspiradora”, expresó el manager de los Guardianes, Stephen Vogt.

Cleveland seleccionó a Enright en la vigésima ronda del draft amateur de 2019 de Virginia Tech. Recibió su diagnóstico el 22 de diciembre de 2022, 15 días después de que los Marlins de Miami lo tomaran en el draft de la Regla Cinco.

Después de cuatro rondas de inmunoterapia a principios de 2023, Enright hizo nueve apariciones de rehabilitación en ligas menores para los Marlins antes de ser designado para asignación y regresar a los Guardianes a finales de mayo.

Se perdió la mayor parte de la temporada pasada debido a una distensión en el hombro derecho, pero tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 1.06 en 16 apariciones con Triple-A Columbus.

El lanzador derecho tiene programada una ronda más de tratamiento contra el cáncer para noviembre.

“Tomé la decisión cuando me diagnosticaron en 2022 con linfoma de Hodgkin de que no iba a dejar que eso definiera mi vida y dictara cómo iba a vivir mi vida”, indicó Enright. “Es algo que, para cualquiera que esté pasando por algo similar, (muestra) que no me he encerrado en mi casa sintiéndome mal por mí mismo todo este tiempo”.

Enright debutó en las Grandes Ligas el 25 de mayo y tiene una efectividad de 2.01 en 19 apariciones para los Guardianes, cuyo bullpen está en un estado de cambio con el cerrador dominicano Emmanuel Clase en licencia con goce de sueldo como parte de una investigación de apuestas deportivas.

*Hunter Gaddis* y Cade Smith lanzaron las octavas y novenas entradas el lunes antes de que Enright entrara con una ventaja de dos carreras. Permitió un sencillo impulsor de carrera con dos outs a Brett Baty antes de retirar a Luis Torrens con un elevado al aviso de advertencia en el jardín derecho.

“Definitivamente contuve la respiración al ver a Nolan (Jones) seguir corriendo. Pero tenía fe. A medida que se acercaba a la pared, me di cuenta de que estaba perdiendo fuerza”, indicó Enright.

Enright fue bañado con cerveza por sus compañeros en el vestuario.