Enfrentamientos en Irak tras arresto de figura política kurda dejan cinco fallecidos

ERBIL, Irak (AP) — Al menos cinco personas murieron y otras 18 resultaron heridas en la ciudad de Sulaymaniyah, en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, en enfrentamientos tras el arresto de una destacada figura política kurda, informaron el viernes funcionarios.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un importante operativo nocturno para arrestar a Lahur Sheikh Jangi Talabani, sobrino del fallecido presidente iraquí Jalal Talabani, bajo la ley antiterrorista de Irak, dijo Burhan Sheikh Rauf, un funcionario de la Unión Patriótica del Kurdistán, el partido que tiene influencia en Sulaymaniyah y al que Lahur Talabani pertenecía anteriormente.

Rauf afirmó que Talabani “tenía planes para llevar a cabo operaciones contra el gobierno y crear caos” y que el operativo era parte de un esfuerzo por hacer cumplir las leyes que prohíben a los partidos políticos mantener alas armadas.

El arresto provocó indignación entre los seguidores de Talabani, quienes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Talabani, quien alguna una vez fue aclamado como un socio clave de la coalición liderada por Estados Unidos contra el grupo extremista Estado Islámico, cofundó la agencia de inteligencia Zanyari del PUK y fue reconocido por su liderazgo en la lucha antiterrorista.

En 2020, se convirtió en copresidente del partido junto a su primo Bafel Talabani, pero fue destituido un año después en una amarga lucha interna por el poder. Luego formó su propio partido, el Frente Popular, y ha mantenido influencia en Sulaymaniyah.

Rauf inicialmente dijo que Talabani no se presentó ante un juez después de ser citado, pero luego dijo que la operación se llevó a cabo “de repente sin informarle sobre la orden de arresto”. Confirmó que tres miembros de las fuerzas de seguridad locales murieron en la redada. El Frente Popular dijo que dos de sus miembros también murieron.

Rauf dijo que Talabani sería entregado al tribunal el domingo, ya que las instituciones públicas en Irak están cerradas el viernes y el sábado.

Dillsoz Zangana, miembro del partido Frente Popular y candidata a las elecciones parlamentarias de Irak, denunció la operación como “un golpe de estado regional e interno”.

“Usaron armas pesadas como morteros, Dushkas (ametralladoras), drones y tanques para atacarlo. Por lo tanto, sus fuerzas respondieron en defensa”, dijo Zangana.

Ella dijo que la redada por parte de múltiples agencias de seguridad aterrorizó a los residentes en el área densamente poblada alrededor del Hotel Lalazar, donde Talabani se había estado alojando con sus aliados políticos, y que algunas casas de civiles resultaron dañadas en los enfrentamientos.

“Hubo muchas familias y niños que presenciaron esto y estuvieron aterrorizados toda la noche”, señaló.

Zangana dijo que al menos otras 10 personas fueron detenidas con Talabani, incluidos sus dos hermanos y hermana, su esposa y varias mujeres del Frente Popular.

“¿Cómo podemos asegurarnos de que estarán protegidos y que no están siendo torturados en este momento? Deberían haber sido llevados al tribunal”, dijo.

La agitación se produjo días después de que otra figura opositora de alto perfil fuera detenida. El 12 de agosto, la policía de Sulaymaniyah arrestó a Shaswar Abdulwahid, líder del Movimiento Nueva Generación, en su casa en el distrito German Village de la ciudad, bajo cargos de amenazas criminales, con una posible sentencia de prisión de seis meses.

