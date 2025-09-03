FOTO: Empresa de bitcoin respaldada por Trump comienza a cotizar en Nasdaq

Una empresa de minería de criptomonedas vinculada a la familia Trump comenzó a cotizar el miércoles en el mercado de valores Nasdaq.

La cotización de American Bitcoin siguió a una fusión completada con Gryphon Digital Mining. La empresa contó con el respaldo de los hijos del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

“Nuestro debut en Nasdaq marca un hito histórico al llevar el bitcoin al núcleo de los mercados de capitales de Estados Unidos”, afirmó Eric Trump en un comunicado. Él es cofundador y director de estrategia de American Bitcoin.

Las empresas públicas que acumulan bitcoin como tesorería corporativa se convirtieron en una tendencia popular en el mundo cripto, ya que el activo digital más popular del mundo se cotizó cerca de un máximo histórico. La empresa matriz de Truth Social de Trump también tomó medidas para acumular bitcoin.

American Bitcoin dijo que planeó utilizar “operaciones de auto-minería y compras oportunistas de bitcoin” para destacarse en un campo en crecimiento.

La cotización del miércoles ofreció a los inversores otra oportunidad para invertir en un proyecto cripto vinculado a Trump. La familia Trump hizo un fuerte giro del sector inmobiliario al cripto en el último año, con proyectos que van desde una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense hasta el presidente promocionando su propia moneda meme.

El lunes, otro proyecto cripto respaldado por la familia Trump, World Liberty Financial, lanzó la negociación pública de sus tokens. La popularidad de tales proyectos ha puesto el valor de las tenencias cripto de la familia Trump en varios miles de millones de dólares, al menos en papel.

Los demócratas criticaron al presidente por intentar monetizar su popularidad con los inversores cripto mientras también impulsó legislación y regulaciones a favor del cripto. Trump negó cualquier conflicto de intereses indebido.