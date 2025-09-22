Eligen nuevo fiscal general de Perú tras la suspensión de Delia Espinoza

LIMA (AP) — La junta de fiscales eligió el lunes a un nuevo fiscal general de Perú, luego de que el viernes un órgano de control suspendió por seis meses a Delia Espinoza, la anterior procuradora general, quien denunció por varios delitos a funcionarios poderosos, incluidos legisladores, ministros y a la presidenta Dina Boluarte.

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el Ministerio Público indicó que se designó a Tomás Gálvez como nuevo fiscal general. Gálvez fue destituido en 2021 del Ministerio Público por sus presuntos vínculos con una red de corrupción entre funcionarios, en la que sigue investigado, pero fue reincorporado en junio por decisión del Tribunal Constitucional. Gálvez ha rechazado las acusaciones.

El fin de semana, luego de la suspensión de la anterior fiscal general, Gálvez dijo a la televisora Willax que Perú se encontraba en un momento de confrontación entre la fiscalía y otras instituciones —incluidos el Congreso y el Ejecutivo—. “Desde ambos lados hay palabras excesivas,” indicó.

Mientras estuvo fuera del Ministerio Público, el nuevo fiscal general inscribió un partido político —Peruanos Unidos— y anunció su intención de ser candidato presidencial para 2026, pero renunció a la vida política tras su restitución. En enero, dijo a los medios locales de la ciudad de Jaén que tratar de desaparecer la corrupción es “prácticamente imposible” porque “ha estado latente en la historia durante toda la vida”.

El viernes, un órgano de control de magistrados suspendió a Delia Espinoza por no haber obedecido en junio una orden para entregar su cargo a otra fiscal, Patricia Benavides, quien había sido suspendida en 2023 como fiscal general por estar involucrada en una investigación por presuntamente dirigir una organización criminal. Espinoza dijo que su sanción estuvo “plagada de irregularidades”.

Durante su gestión, Espinoza presentó ante el Parlamento casi medio centenar de denuncias constitucionales contra legisladores y ministros. También solicitó la disolución del partido Fuerza Popular, el poderoso aliado del gobierno, por una supuesta “conducta antidemocrática”.

Espinoza también denunció a Boluarte por diversos delitos, incluidos el abandono de cargo y lesiones contra decenas de manifestantes en relación con las protestas que exigían la renuncia de la mandataria y que dejaron medio centenar de civiles muertos.