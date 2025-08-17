Elecciones en Bolivia: Doria Medina defiende el voto como vía para superar la crisis

El candidato boliviano Samuel Doria Medina, líder de la opositora Alianza Unidad, afirmó este domingo que el país puede superar la crisis tanto política como económica únicamente a través del voto y de manera pacífica.

El empresario que está primero en las encuestas de intenció del voto ciudadano, emitió su voto en el colegio Franco Boliviano, en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde llamó a la ciudadanía a ejercer de manera masiva su derecho al voto.

"Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque, a través del voto, se puede salir de la crisis económica de manera pacífica, de manera democrática", dijo Doria Medina a la prensa tras emitir su voto e insistir en la importancia de la participación.

Doria Medina, de 66 años, llegó al recinto poco antes de las 09:00 hora local (13:00 GMT), aunque tuvo que esperar algunos minutos mientras se terminaba de instalar la mesa electoral y lo acompañaban colaboradores y simpatizantes que lo vitorearon al ingresar, en contraste con algunas expresiones de sus contendientes políticos.

Doria Medina regresa a la arena electoral tras más de tres décadas de intentos fallidos por alcanzar la Presidencia de Bolivia. El candidato aprovechó la ocasión para reiterar la denuncia de su alianza sobre un presunto intento de violentar sus oficinas electorales en La Paz.

Más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados este domingo para poder elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supra-estatales.

El proceso renovará además los 166 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por 36 senadores y 130 diputados, junto a nueve delegados ante organismos internacionales.