Elecciones en Bolivia: Doria Medina defiende el voto como vía para superar la crisis
El candidato opositor está primero en las encuestas de intenció del voto ciudadano.
17/08/2025 | 12:55Redacción Cadena 3
FOTO: El candidato presidencial, Samuel Doria Medina.
El candidato boliviano Samuel Doria Medina, líder de la opositora Alianza Unidad, afirmó este domingo que el país puede superar la crisis tanto política como económica únicamente a través del voto y de manera pacífica.
El empresario que está primero en las encuestas de intenció del voto ciudadano, emitió su voto en el colegio Franco Boliviano, en la zona sur de la ciudad de La Paz, donde llamó a la ciudadanía a ejercer de manera masiva su derecho al voto.
"Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque, a través del voto, se puede salir de la crisis económica de manera pacífica, de manera democrática", dijo Doria Medina a la prensa tras emitir su voto e insistir en la importancia de la participación.
Doria Medina, de 66 años, llegó al recinto poco antes de las 09:00 hora local (13:00 GMT), aunque tuvo que esperar algunos minutos mientras se terminaba de instalar la mesa electoral y lo acompañaban colaboradores y simpatizantes que lo vitorearon al ingresar, en contraste con algunas expresiones de sus contendientes políticos.
Doria Medina regresa a la arena electoral tras más de tres décadas de intentos fallidos por alcanzar la Presidencia de Bolivia. El candidato aprovechó la ocasión para reiterar la denuncia de su alianza sobre un presunto intento de violentar sus oficinas electorales en La Paz.
Más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados este domingo para poder elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supra-estatales.
El proceso renovará además los 166 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por 36 senadores y 130 diputados, junto a nueve delegados ante organismos internacionales.
Lectura rápida
¿Quién es Samuel Doria Medina?
Samuel Doria Medina es el líder de la opositora Alianza Unidad y candidato a la Presidencia de Bolivia.
¿Cuál es la postura de Doria Medina respecto a las elecciones?
Doria Medina defendió el voto como la única forma pacífica de superar la crisis política y económica en Bolivia.
¿Cuántos ciudadanos están habilitados para votar?
Más de 7,9 millones de bolivianos están habilitados para votar en estas elecciones.
¿Dónde emitió su voto Doria Medina?
Emitió su voto en el colegio Franco Boliviano, en La Paz, Bolivia.
¿Qué denunció Doria Medina en el proceso electoral?
Reiteró la denuncia sobre un presunto intento de violentar sus oficinas electorales en La Paz.
[Fuente: Noticias Argentinas]