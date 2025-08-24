El tifón Kajiki inunda Hainan, China, y avanza hacia la costa de Vietnam

BEIJING (AP) — Fuertes vientos y lluvias intensas azotaron la isla de Hainan en el sur de China y partes cercanas de la provincia de Guangdong el domingo, mientras el tifón Kajiki pasaba sobre aguas abiertas al sur y se dirigía hacia la costa central de Vietnam.

La agencia oficial de noticias Xinhua de China informó que unas 20.000 personas fueron evacuadas de áreas potencialmente peligrosas antes de la tormenta. Los barcos pesqueros regresaron al puerto y más de 21.000 tripulantes desembarcaron.

Un breve video publicado en línea por Radio y Televisión de Guangdong mostró cómo los vientos rompían ramas de árboles y remecían con fuerza un barco atracado, provocando olas que pasaban sobre el muelle.

Kajiki ganó fuerza al moverse hacia el oeste sobre el mar con vientos sostenidos máximos de 162 kilómetros por hora, informó el Centro Meteorológico Nacional de China.

Se esperaban lluvias de 25 a 35 centímetros para las partes del sur de la isla de Hainan, incluyendo Sanya, un popular destino turístico de playa.

Sanya cerró negocios y áreas turísticas y detuvo el transporte público y el envío de mercancías, según Xinhua. Una publicación de la ciudad en redes sociales instó a los residentes a no salir a menos que fuera necesario.

Kajiki, que puede significar pez aguja o pez espada en japonés, se esperaba que tocara tierra en la costa de Vietnam el lunes por la tarde.

Los agricultores en la ciudad de Hue se apresuraron a cosechar sus cultivos de arroz antes de la llegada de la tormenta, informó la agencia oficial de noticias de Vietnam. Las provincias costeras prohibieron que los barcos salgan al mar a partir del lunes y llamaron a puerto a los que ya estaban fuera, según la agencia de noticias. Las autoridades pidieron a las provincias y ciudades que refuercen diques, embalses y sistemas de riego.