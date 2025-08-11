El príncipe Enrique y Meghan amplían su colaboración con Netflix por varios años

FOTO: El príncipe Enrique, Meghan y Netflix amplían su colaboración para programas en streaming

El príncipe Enrique y Meghan ampliaron su asociación con Netflix y su empresa de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de varios años y primera opción, anunció la pareja el lunes.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante del streaming en 2020 y produjo una serie de contenidos documentales, incluyendo el popular “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex también desarrolló una marca de estilo de vida, As Ever, en asociación con Netflix.

La colaboración produjo las series documentales “Polo”, “Heart of Invictus” y “Live to Lead”.

Meghan afirmó en un comunicado: “Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en diversos géneros que resuena a nivel global y celebra nuestra visión compartida”.

La pareja y Netflix también anunciaron próximas colaboraciones, incluyendo una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de estilo de vida y cocina protagonizado por la duquesa. El programa recibirá un episodio especial navideño en diciembre.

Según la compañía, el programa es el más visto de cocina en Netflix desde su lanzamiento en marzo. Se ubicó bajo en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5,3 millones de vistas, según el informe semestral de Netflix.

“Masaka Kids, A Rhythm Within”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región de Masaka en Uganda, también se lanzará este año. Archewell está en producción con Netflix en una adaptación cinematográfica de la novela de Carley Fortune “Meet Me at the Lake”. El drama “sigue una historia de amor que abarca una década y comienza con un encuentro fortuito y una promesa rota”, según el comunicado.

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, expresó en un comunicado: “Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con audiencias en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma”.

Su acuerdo ampliado con Netflix es el más reciente en el esfuerzo de años de la pareja por desarrollar emprendimientos comerciales en Estados Unidos. También habían firmado un acuerdo de varios años con Spotify en 2020 y produjeron un pódcast, “Archetypes”, pero rompieron lazos con la compañía en 2023.

La pareja desvinculó sus vidas de la familia real británica y vive en California con sus dos hijos pequeños.