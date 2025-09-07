FOTO: El papa declarará santo a un genio de la informática de 15 años, conocido como el influencer de Dios

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV se dispuso el domingo a declarar santo a un genio de la computación de 15 años, honrando al primer santo millenial y brindando a la próxima generación de católicos un modelo a seguir que utilizó la tecnología para difundir la fe y ganarse el apodo de “el influencer de Dios”.

La misa al aire libre en la Plaza de San Pedro, la primera ceremonia de canonización del pontificado de León, probablemente atrajo a cientos de miles de personas y también canonizó a otra figura italiana popular que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

Ambas ceremonias estaban programadas para principios de este año, pero fueron pospuestas tras la muerte del papa Francisco en abril. Francisco había impulsado fervientemente la canonización de Carlo Acutis, convencido de que la Iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras se abordaban las promesas y peligros de la era digital.

Al igual que Francisco antes que él, León ha expresado preocupación por los riesgos de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, y por la posibilidad de que las relaciones en línea reemplacen a las humanas.

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en una familia adinerada pero no particularmente católica. Regresaron a Milán poco después de su nacimiento y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

Acutis estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros sobre programación incluso siendo un niño. Se ganó el apodo de “el influencer de Dios” gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Acutis pasaba horas en oración ante la Eucaristía cada día. La jerarquía católica ha estado tratando de promover la práctica de la adoración eucarística porque, según encuestas, la mayoría de los católicos no creen que Cristo esté físicamente presente en las hostias eucarísticas.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis cayó enfermo con lo que rápidamente fue diagnosticado como leucemia aguda. En cuestión de días, estaba muerto. Fue sepultado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

En los años desde su muerte, jóvenes católicos han acudido por millones a Asís, donde pueden ver al joven Acutis en un féretro de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una sudadera.

Acutis ha demostrado ser enormemente popular entre los jóvenes católicos, quienes ven en él un modelo a seguir moderno y con el que pueden identificarse.

“Es como si tal vez no pueda ser tan grande como Carlo, pero puedo estar cuidando de él y pensar, '¿Qué haría Carlo?’”, declaró Leo Kowalsky, un estudiante de octavo grado en una escuela de Chicago adjunta a la Parroquia del Beato Carlo Acutis.

Añadió que estaba particularmente emocionado de que su homónimo —el papa León— canonizara al patrón de su escuela. “Es como si todo estuviera mezclado en una sola cosa, así que es una alegría ser parte de ello”, indicó Kowalsky en una entrevista la semana pasada.

Frassati, el otro santo que será canonizado el domingo, vivió de 1901 a 1925, cuando murió de polio. Nació en una prominente familia de Turín, pero es conocido por su devoción a servir a los pobres y realizar actos de caridad mientras difundía su fe entre sus amigos.