El Kremlin ya prepara una segunda cumbre Putin y Trump

El Kremlin espera que la próxima reunión entre el presidente Vladimir Putin y su par de los Estados Unidos, Donald Trump, se celebre en Rusia, después de la cumbre en Alaska, declaró este sábado el asesor presidencial, Yury Ushakov.

“De cara al futuro, naturalmente, deberíamos aspirar a que la próxima reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se celebre en territorio ruso”, declaró Ushakov, citado por la agencia de noticias TASS.

El asesor añadió: “Ya se envió la invitación correspondiente al presidente estadounidense”.

Ushakov confirmó previamente que Putin y Trump se reunirán en Alaska el 15 de agosto.

La cumbre se centrará en lograr una solución pacífica a largo plazo del conflicto entre Rusia y Ucrania, dice un informe de la agencia de noticias Xinhua.