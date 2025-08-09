El Kremlin ya prepara una segunda cumbre Putin y Trump
En Moscú ya piensan en el después de la reunión de Alaska.
09/08/2025 | 15:12Redacción Cadena 3
FOTO: El Kremlin
El Kremlin espera que la próxima reunión entre el presidente Vladimir Putin y su par de los Estados Unidos, Donald Trump, se celebre en Rusia, después de la cumbre en Alaska, declaró este sábado el asesor presidencial, Yury Ushakov.
“De cara al futuro, naturalmente, deberíamos aspirar a que la próxima reunión entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se celebre en territorio ruso”, declaró Ushakov, citado por la agencia de noticias TASS.
El asesor añadió: “Ya se envió la invitación correspondiente al presidente estadounidense”.
Ushakov confirmó previamente que Putin y Trump se reunirán en Alaska el 15 de agosto.
La cumbre se centrará en lograr una solución pacífica a largo plazo del conflicto entre Rusia y Ucrania, dice un informe de la agencia de noticias Xinhua.
Lectura rápida
¿Cuál es el objetivo de la próxima reunión entre Putin y Trump? La reunión busca lograr una solución pacífica a largo plazo del conflicto entre Rusia y Ucrania.
¿Cuándo se llevará a cabo la cumbre en Alaska? La cumbre se llevará a cabo el 15 de agosto.
¿Dónde se espera que se celebre la próxima cumbre? Se espera que la próxima cumbre se celebre en territorio ruso.
¿Quién declaró sobre la posible cumbre en Rusia? El asesor presidencial, Yury Ushakov, declaró sobre la cumbre.
¿Qué organización citó a Yury Ushakov? La agencia de noticias TASS citó a Yury Ushakov.
[Fuente: Noticias Argentinas]