Mundo

El helicóptero en que viajaban Donald y Melania Trump experimentó un “problema hidráulico”

Así lo informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, según quien ambos “abordaron sin problemas el helicóptero de apoyo”.

19/09/2025 | 10:07Redacción Cadena 3

FOTO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, abordan el Marine One.

El helicóptero de Donald y Melania Trump, el Marine One, experimentó un “problema hidráulico” mientras volaba cerca de Londres, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, según medios internacionales.

El aparato, con la familia presidencial estadounidense a bordo, realizó un aterrizaje inesperado en los últimos momentos de su visita de Estado al Reino Unido, destaca este viernes el sitio Actualidad RT.

“Debido a un pequeño problema hidráulico, y por precaución, los pilotos [del Marine One] aterrizaron en un aeródromo local antes de llegar al aeropuerto de Stansted”, indicó la vocera.

Así explicó por qué se retrasó la partida del mandatario: “El Presidente y la Primera Dama abordaron sin problemas el helicóptero de apoyo”, añadió.

Al reunirse con miembros de la familia real británica y el primer ministro Keir Starmer, los Trump viajaban una corta distancia en el Marine One desde la finca del jefe del Gobierno en Chequers hasta el aeropuerto de Stansted, donde les esperaba el Air Force One para regresar a Washington D.C.

Lectura rápida

¿Qué problema experimentó el helicóptero de Trump? El helicóptero experimentó un “problema hidráulico”.

¿Quién informó sobre el incidente? La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Durante la visita de Estado al Reino Unido, antes de regresar a Washington D.C..

¿Dónde aterrizó el helicóptero? En un aeródromo local, cerca de Londres.

¿Por qué se retrasó la partida de los Trump? Por el aterrizaje inesperado debido al problema hidráulico del helicóptero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

