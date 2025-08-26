El gobierno español dará ayuda a zonas afectadas por incendios forestales
Desde que comenzó el verano ya se quemaron más de 400 mil hectáreas.
FOTO: España afronta un verano con incendios devastadores.
El gobierno español declaró hoy las zonas afectadas por incendios forestales como zonas catastróficas, lo que les permite acceder a ayudas de emergencia.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en rueda de prensa retransmitida por la cadena nacional RTVE que la medida se aplica a todas las regiones afectadas por los 113 incendios forestales registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto.
“Nos enfrentamos a una de las peores crisis ambientales de los últimos años”, declaró Grande-Marlaska, añadiendo que los residentes afectados pueden solicitar indemnizaciones. La ayuda también cubre las zonas afectadas por las graves inundaciones de finales de junio.
En tanto, la ayuda gubernamental incluirá apoyo a hogares, empresas y ayuntamientos, así como indemnizaciones a los agricultores cuyos cultivos, bosques y ganado resultaron dañados, mientras que otras medidas incluyen subvenciones para la reparación de infraestructuras y líneas de crédito preferenciales.
Según el Servicio Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios forestales en España quemaron unas 418.000 hectáreas este verano, una superficie mayor que la de la isla de Mallorca. Sin embargo, Grande-Marlaska advirtió que es prematuro ofrecer una evaluación definitiva de los daños.
Quince incendios forestales permanecen activos en el noroeste de España, principalmente en las provincias de Zamora y Ourense. A pesar del descenso de las temperaturas en los últimos días, las labores de extinción siguen viéndose dificultadas por los fuertes vientos.
