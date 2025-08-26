En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El gobierno español dará ayuda a zonas afectadas por incendios forestales

Desde que comenzó el verano ya se quemaron más de 400 mil hectáreas.

26/08/2025 | 20:01Redacción Cadena 3

FOTO: España afronta un verano con incendios devastadores.

El gobierno español declaró hoy las zonas afectadas por incendios forestales como zonas catastróficas, lo que les permite acceder a ayudas de emergencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en rueda de prensa retransmitida por la cadena nacional RTVE que la medida se aplica a todas las regiones afectadas por los 113 incendios forestales registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto.

Nos enfrentamos a una de las peores crisis ambientales de los últimos años”, declaró Grande-Marlaska, añadiendo que los residentes afectados pueden solicitar indemnizaciones. La ayuda también cubre las zonas afectadas por las graves inundaciones de finales de junio.

En tanto, la ayuda gubernamental incluirá apoyo a hogares, empresas y ayuntamientos, así como indemnizaciones a los agricultores cuyos cultivos, bosques y ganado resultaron dañados, mientras que otras medidas incluyen subvenciones para la reparación de infraestructuras y líneas de crédito preferenciales.

Según el Servicio Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios forestales en España quemaron unas 418.000 hectáreas este verano, una superficie mayor que la de la isla de Mallorca. Sin embargo, Grande-Marlaska advirtió que es prematuro ofrecer una evaluación definitiva de los daños.

Quince incendios forestales permanecen activos en el noroeste de España, principalmente en las provincias de Zamora y Ourense. A pesar del descenso de las temperaturas en los últimos días, las labores de extinción siguen viéndose dificultadas por los fuertes vientos.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el gobierno español?

El gobierno español declaró las zonas afectadas por incendios forestales como zonas catastróficas.

¿Quién declaró la medida?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, realizó el anuncio en rueda de prensa.

¿Cuántas hectáreas se quemaron este verano?

Se quemaron más de 418.000 hectáreas en España, según el Servicio Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

¿Qué tipo de ayuda se ofrecerá?

La ayuda incluirá apoyo a hogares, empresas, indemnizaciones a agricultores, subvenciones y líneas de crédito preferenciales.

¿Cuántos incendios están activos actualmente?

Quince incendios forestales permanecen activos en el noroeste de España.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho