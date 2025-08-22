En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El FBI realizó un registro en la casa de John Bolton, exasesor de Trump

Las autoridades registraron la vivienda de John Bolton en Maine por documentos clasificados. La investigación fue confirmada por fuentes cercanas al caso. Bolton, exasesor en temas de seguridad, también fue autor de un libro polémico.

22/08/2025 | 08:56Redacción Cadena 3

FOTO: FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, según fuente de AP

WASHINGTON (AP) — El FBI registraba la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Donald Trump, en Maine como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a discutir la investigación en público y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Los mensajes a un portavoz de Bolton y a la Casa Blanca no obtuvieron respuesta. Un abogado que ha representado a Bolton en el pasado no hizo declaraciones el viernes.

Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional de Trump durante 17 meses y se enfrentó al mandatario republicano por Irán, Afgansitán y Corea del Norte. La primera presidencia de Trump intentó sin éxito bloquear la publicación de un libro de Bolton que, según decía, contenía información clasificada.

En su primer día de vuelta en la Casa Blanca en enero, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia, incluido Bolton. Además, es uno de los tres exfuncionarios de Trump cuyas medidas de seguridad fueron canceladas por el presidente a principios de año.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? El FBI realizó un registro en la casa de John Bolton en Maine.

¿Quién fue involucrado? John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump.

¿Cuándo sucedió? La investigación fue reportada el viernes.

¿Dónde tuvo lugar? En la vivienda de Bolton en Maine.

¿Por qué se registró la casa? Por el manejo de documentos clasificados.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho