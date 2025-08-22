El FBI realizó un registro en la casa de John Bolton, exasesor de Trump
Las autoridades registraron la vivienda de John Bolton en Maine por documentos clasificados. La investigación fue confirmada por fuentes cercanas al caso. Bolton, exasesor en temas de seguridad, también fue autor de un libro polémico.
22/08/2025 | 08:56Redacción Cadena 3
FOTO: FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, según fuente de AP
WASHINGTON (AP) — El FBI registraba la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Donald Trump, en Maine como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.
La persona no estaba autorizada a discutir la investigación en público y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.
Los mensajes a un portavoz de Bolton y a la Casa Blanca no obtuvieron respuesta. Un abogado que ha representado a Bolton en el pasado no hizo declaraciones el viernes.
Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional de Trump durante 17 meses y se enfrentó al mandatario republicano por Irán, Afgansitán y Corea del Norte. La primera presidencia de Trump intentó sin éxito bloquear la publicación de un libro de Bolton que, según decía, contenía información clasificada.
En su primer día de vuelta en la Casa Blanca en enero, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia, incluido Bolton. Además, es uno de los tres exfuncionarios de Trump cuyas medidas de seguridad fueron canceladas por el presidente a principios de año.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? El FBI realizó un registro en la casa de John Bolton en Maine.
¿Quién fue involucrado? John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump.
¿Cuándo sucedió? La investigación fue reportada el viernes.
¿Dónde tuvo lugar? En la vivienda de Bolton en Maine.
¿Por qué se registró la casa? Por el manejo de documentos clasificados.
[Fuente: AP]