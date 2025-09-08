El crecimiento de las exportaciones chinas remite en agosto por aranceles y tensiones comerciales
08/09/2025 | 02:44Redacción Cadena 3
BEIJING (AP) — Las exportaciones de China crecieron el mes pasado, pero a un ritmo más lento que en meses recientes, informó el lunes la agencia de aduanas del país.
Las exportaciones alcanzaron los 321.800 millones de dólares en agosto, un aumento del 4,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto fue inferior al salto del 7,2% en julio. Mientras tanto, las importaciones totalizaron 219.500 millones de dólares, un incremento del 1,8%.
El gran superávit comercial de China se convirtió en un tema polémico con socios comerciales importantes como Estados Unidos y la Unión Europea. Las importaciones chinas de bajo precio fueron una ventaja para los consumidores, pero pudieron llevar a recortes de empleos en la manufactura.
En los primeros ocho meses del año, China exportó 785.300 millones de dólares más en bienes y servicios de lo que importó de otros países, según mostraron los datos mensuales de aduanas.
El presidente Donald Trump impuso un 30% de aranceles adicionales a las importaciones de China desde que asumió el cargo a principios de este año. Renunció a imponer aranceles aún más altos después de que China tomara represalias con sus propios impuestos a las importaciones. Los dos países estuvieron en conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo comercial.
Los aranceles de ambas partes y la posibilidad de que pudieran aumentar nuevamente tuvieron un impacto en el comercio bilateral. Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 33% en agosto a 47.300 millones de dólares, mientras que sus importaciones desde Estados Unidos disminuyeron un 16% a 13.400 millones de dólares.
Las exportaciones a la UE aumentaron un 10,4% a 46.800 millones de dólares, mientras que las importaciones del bloque de 27 miembros disminuyeron ligeramente a 22.800 millones de dólares.
En general, las exportaciones de China crecieron al ritmo más lento desde el período de enero-febrero, cuando aumentaron solo un 2,3%. Los primeros dos meses del año se publicaron juntos para suavizar las distorsiones del largo receso del Año Nuevo Lunar.
Las exportaciones de tierras raras de China aumentaron mensualmente a 55 millones de dólares en agosto, desde 41 millones de dólares en julio, pero disminuyeron un 25,6% en comparación con el mismo mes del año pasado.
Los magnéticos de tierras raras, que pudieron soportar altas temperaturas, fueron vitales para muchos productos, incluidas lavadoras, automóviles y equipos militares.
China dominó el mercado global de procesamiento de tierras raras, y una restricción a su exportación en abril detuvo temporalmente la producción en algunas fábricas en Europa y generó temores de cierres de fábricas en Estados Unidos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
[Fuente: AP]