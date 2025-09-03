El consumo fantasma de electricidad contribuye al cambio climático, dicen expertos

Las luces estuvieron apagadas, la casa quedó en silencio y nada pareció estar funcionando. Pero la electricidad fluyó silenciosamente a través de los enchufes de tu hogar. Este drenaje oculto se conoció como consumo fantasma.

Este desperdicio de electricidad se produjo al dejar los dispositivos enchufados cuando no estuvieron en uso. Esto incluyó desde artículos del hogar como cargadores de teléfonos y microondas hasta televisores y consolas de videojuegos.

Esta electricidad desperdiciada representó entre el 5% y el 10% del consumo de energía en el hogar, y dependió de factores como la antigüedad del equipo, afirmó Alexis Abramson, decana de la Escuela de Clima de Columbia.

“El consumo fantasma dependió de... qué tipo de sistemas tuviste y cuánto mejoraron con el tiempo”, afirmó.

Por ejemplo, los televisores que estuvieron conectados a internet y tuvieron funciones de activación inteligente que les permitieron interactuar con teléfonos y otros dispositivos pudieron consumir hasta 40 vatios de energía durante las horas del día en que normalmente estarían apagados, según Matt Malinowski, director del programa de edificios del Consejo Estadounidense para una Economía Energéticamente Eficiente. Eso fue casi 40 veces más que un televisor normal.

“La buena noticia fue que hubo nuevos y renovados esfuerzos para abordar esto”, dijo Malinowski.

Los defensores y fabricantes propusieron un acuerdo voluntario para reducir la cantidad de energía que los televisores inteligentes usaron cuando estuvieron en modo de espera.

El consumo fantasma contribuyó al cambio climático porque la energía consumida por dispositivos no utilizados pudo aumentar la demanda de electricidad de fuentes que emitieron gases de efecto invernadero. Aidan Charron, director asociado de Global Earth Day, expresó que, aunque la cantidad pudo parecer pequeña cuando una persona miró su factura de electricidad, el impacto ambiental del consumo fantasma fue significativo cuando se multiplicó en hogares de todo el país.

“Solo dio un pequeño paso desenchufando las cosas que no usaste. Te ahorrará dinero y reducirá las emisiones a largo plazo”, sugirió Charron.

Algunos de los principales culpables cuando se trata de consumir energía fueron los electrodomésticos que estuvieron constantemente conectados a la electricidad, como los que incluyeron un reloj.

”¿Realmente necesitaste que tu microondas te dijera la hora, o pudiste desenchufarlo cuando no lo usaste?”, preguntó Charron.

Aunque desenchufar dispositivos pudo parecer una carga, contribuyó significativamente a reducir las emisiones.

Charron recomendó comenzar con pequeños pasos como desenchufar cargadores de teléfonos y otros dispositivos una vez que la batería estuvo completamente cargada, y luego pasar a otros electrodomésticos, como desenchufar una lámpara que no se usó.

Si desenchufar pareció demasiado difícil, revisar regularmente tus configuraciones y desactivar cualquier función extra que no usaste y que pudo estar consumiendo energía también ayudó. Por ejemplo, los televisores inteligentes a menudo tuvieron funciones opcionales que se pudieron desactivar para que el aparato no escuchara señales de otros dispositivos mientras estuvo en modo de espera.

“Si no lo usaste, entonces no obtuviste ningún beneficio, pero pagaste el precio y aumentaste el uso de energía”, señaló Malinowski.

Las personas también tendieron a emprender acciones más sostenibles, como desenchufar dispositivos, una vez que supieron qué pudieron hacer para disminuir sus emisiones domésticas de manera eficiente. Esas acciones pudieron contribuir a reducir las emisiones de Estados Unidos en aproximadamente un 20% por año, lo que equivale a unas 408 toneladas de dióxido de carbono, según Jonathan Gilligan, profesor de ciencias de la tierra y ambientales de la Universidad de Vanderbilt.

Las decisiones que las personas tomaron en su vida diaria se sumaron, principalmente debido a cuánto contribuyó la población de Estados Unidos a las emisiones directas de gases de efecto invernadero, afirmó Gilligan.

“La pregunta fue, ¿qué pudimos hacer para tratar de abordar este asunto? El consumo fantasma formó parte de ello”, señaló.

Cuanto más redujeron su huella las personas, más probable fue que otros también lo hicieran, y al final, esas acciones pudieron convertirse en normas sociales, afirmó el experto, porque las personas no quisieron sentir que fueron irresponsables.

“Es aquí donde, según los psicólogos, este efecto fue real. Si la gente vio que otras personas emprendieron acciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, también quiso hacerlo”, afirmó.

Cuando se trató de decisiones diarias, las personas pudieron pensar que lo que hicieran realmente no marcó una gran diferencia. Pero lo que tendieron a pasar por alto fue cómo influyeron en quienes las rodearon al elegir vivir una vida más sostenible.

El impacto pudo ser mucho más fuerte de lo que muchas personas percibieron, afirmó Gilligan.