El canciller uruguayo destacó la firma del acuerdo Mercosur-EFTA

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, resaltó la importancia de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

“Si ponemos juntos a los cuatro países del Mercosur y los cuatro de la EFTA, nos referimos a 280 a 300 millones de personas, nunca firmamos un acuerdo de esa dimensión”, destacó Lubetkin en declaraciones que recoge el servicio de prensa del gobierno.

El acuerdo comercial entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) y la EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein) se firmó el martes en Río de Janeiro, Brasil.

La suma del producto bruto interno de las ocho naciones alcanza los 4,4 billones de dólares americanos, subrayó Lubetkin.

“Tenemos el desafío de que el Parlamento uruguayo pueda ser uno de los primeros en ratificar este acuerdo”, manifestó, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Los países de la AELC tienen un nivel de consumo alto y realizan fuertes inversiones, recalcó.

“Esto abre un nuevo capítulo. Uruguay tiene que tener la capacidad de afrontarlo para que el tren pase y no perdamos esta oportunidad”, valoró el canciller.

El jefe de la diplomacia uruguaya destacó que “Uruguay solo jamás hubiera podido llegar a estos acuerdos” como el de la EFTA o el que está a punto de ratificar con la Unión Europea (UE) sino que “a estos acuerdos, se llegó gracias al Mercosur”.