Ejército de EEUU interceptó aviones rusos cerca de Alaska por novena vez en 2025

WASHINGTON (AP) — Cazas estadounidenses se apresuraron a identificar e interceptar cuatro aviones de guerra rusos que volaban cerca de Alaska, informó el jueves el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés).

Es la tercera vez en aproximadamente un mes y la novena vez este año que NORAD reportó un incidente de este tipo que involucra aviones rusos volando cerca de Alaska. Este último incidente ocurrió el miércoles.

El NORAD señaló en un comunicado emitido el jueves temprano que detectó y rastreó dos Tu-95 y dos Su-35 operando en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Alaska.

Nueve aviones estadounidenses —un avión de mando y control E-3 Sentry, cuatro F-16 y cuatro aviones cisterna KC-135— se apresuraron a identificar positivamente e interceptar los jets rusos, detalló el NORAD.

Los aviones rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron al espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense, señaló. Agregó en su comunicado que tal actividad rusa cerca de Alaska ocurre regularmente y no se considera una amenaza.

El incidente se produjo después que el presidente Donald Trump dijera el martes que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico respecto a las repetidas llamadas del republicano para que Kiev haga concesiones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

La OTAN advirtió a Rusia el martes que usará todos los medios para defenderse contra cualquier otra violación de su espacio aéreo después del derribo este mes de drones rusos sobre Polonia y el informe de Estonia sobre una intrusión de jets de combate rusos la semana pasada.

Trump dijo el martes que los países de la OTAN deben derribar aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo. Ante la pregunta de si Estados Unidos respaldará a los aliados de la OTAN en tal situación, Trump respondió "depende de las circunstancias".

Después de una cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska el mes pasado, Trump dijo que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Pero Putin no mostró interés en reunirse con Zelenskyy, y Moscú intensificó su bombardeo contra Ucrania.

