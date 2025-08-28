FOTO: EEUU alerta a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero vinculadas al fentanilo

WASHINGTON (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiso que las instituciones financieras del país estuvieran alertas para detectar posibles redes de lavado de dinero chinas que manejaban fondos utilizados para alimentar la avalancha de fentanilo en las comunidades estadounidenses.

En una advertencia emitida el jueves a bancos, corredores de bolsa y otros actores se destacó cómo esos grupos trabajaban con cárteles de drogas mexicanos.

El gobierno del presidente Donald Trump pidió a los bancos que identificaran a ciertos clientes que pudieran encajar en el perfil de personas que podrían lavar dinero para los cárteles. Esto podría incluir a ciudadanos chinos con riqueza inexplicada, como estudiantes, jubilados y amas de casa, y a aquellos que se negaban a proporcionar información sobre el origen de su dinero.

El Tesoro sostuvo que muchas de estas personas trabajaban sin saberlo con los cárteles para eludir los controles de divisas chinos, que restringen la tasa de cambio del renminbi a través de un sistema que limita la conversión anual de divisas extranjeras para individuos, que es de aproximadamente 50.000 dólares.

No era raro que los individuos chinos evadieran tales restricciones recurriendo a bancos clandestinos donde su dinero se convertía en monedas extranjeras, a menudo, dólares estadounidenses.

Hasta el momento, la embajada de China en Washington no había hecho comentarios al respecto.

También el jueves, la Red de Control de Delitos Financieros del departamento, conocida como FinCen, publicó un informe sobre cómo las redes de lavado de dinero chinas habían ampliado sus vínculos más allá de los cárteles de las drogas. Las instituciones financieras presentaron cada vez más informes de actividades sospechosas sobre la trata de personas y centros de atención diurna para adultos mayores en Nueva York, que se habían convertido en un vehículo para el lavado de dinero, según el informe.

La FinCen analizó más de 137.000 informes de la Ley de Secreto Bancario desde enero de 2020 hasta diciembre de 2024, que representaron aproximadamente 312.000 millones de dólares en actividad sospechosa total.

El año pasado, agentes del orden público descubrieron una compleja asociación entre el cártel de Sinaloa de México y grupos chinos de banca clandestina en Estados Unidos que lavaron 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, dijeron fiscales federales.

La instrucción del gobierno a los bancos para que estuvieran más alertas con los estudiantes y otros ciudadanos chinos se produjo mientras el presidente republicano Donald Trump afirmaba que permitiría el ingreso de 600.000 estudiantes de ese país a universidades estadounidenses.

“Escucho tantas historias sobre ‘No admitiremos a sus estudiantes’, pero vamos a permitir que sus estudiantes ingresen. Vamos a permitirlo. Es muy importante — 600.000 estudiantes”, dijo Trump el lunes en la Oficina Oval, en una reunión con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

La periodista de The Associated Press Didi Tang contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.