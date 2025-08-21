EE.UU. advierte no viajar a Venezuela y acusa a Maduro de cartel narco-terrorista
La Embajada alertó sobre riesgos de tortura y secuestro. En paralelo, la DEA pide información para el 'arresto o condena' de Maduro y Diosdado Cabello.
21/08/2025 | 17:10Redacción Cadena 3
FOTO: Diosdado Cabello y Nicolás Maduro (NA)
El Gobierno de Estados Unidos escaló su postura frente a Venezuela con una dura advertencia de "NO VIAJAR" al país, al tiempo que acusó públicamente al presidente Nicolás Maduro de ser el "jefe del Cartel de Los Soles, una organización narco-terrorista". En simultáneo, publicó un pedido de información para lograr su detención.
Según supo Noticias Argentinas, la advertencia de la embajada norteamericana pide a sus ciudadanos y residentes que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a graves riesgos que incluyen "detención ilegal, tortura, terrorismo y secuestro".
La hostilidad de Washington se evidenció en una serie de publicaciones en redes sociales, donde no solo desconocen la legitimidad del gobierno venezolano, sino que activamente solicitan la colaboración ciudadana para su persecución judicial.
La DEA busca información para detener a Maduro y Cabello
En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirmó que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".
- Acusación formal: En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirmó que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".
- Pedido de colaboración: En un posteo más reciente, se solicita abiertamente información que pueda conducir al "arresto o condena de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro".
- Canales de contacto: Para ello, se habilitó un número de teléfono de Estados Unidos (+1-281-787-9939) que recibe WhatsApp, Signal y Telegram, y un correo electrónico que revela la participación de la DEA en la operación: [email protected].
Esta pública convocatoria, sumada a la severa advertencia de viaje, marca un endurecimiento en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, pasando de la presión diplomática a la búsqueda activa de la persecución penal de las máximas figuras del régimen.
Lectura rápida
¿Qué advirtió EE.UU. sobre Venezuela? EE.UU. emitió una advertencia de "NO VIAJAR" a Venezuela por riesgos de detención, tortura y secuestro.
¿A quiénes acusa EE.UU.? Acusa a Nicolás Maduro de ser el jefe del Cartel de Los Soles y a Diosdado Cabello como su cómplice.
¿Qué busca la DEA? La DEA busca información para el arresto o condena de Maduro y Cabello a través de un llamado a la colaboración ciudadana.
¿Qué canales de contacto habilitó la DEA? Habilitó un número de WhatsApp y un correo electrónico para recibir información sobre los acusados.
¿Cuál es el cambio en la política de EE.UU.? La Casa Blanca endureció su política, pasando de presión diplomática a persecución penal activa.
[Fuente: Noticias Argentinas]