EE.UU. advierte no viajar a Venezuela y acusa a Maduro de cartel narco-terrorista

El Gobierno de Estados Unidos escaló su postura frente a Venezuela con una dura advertencia de "NO VIAJAR" al país, al tiempo que acusó públicamente al presidente Nicolás Maduro de ser el "jefe del Cartel de Los Soles, una organización narco-terrorista". En simultáneo, publicó un pedido de información para lograr su detención.

Según supo Noticias Argentinas, la advertencia de la embajada norteamericana pide a sus ciudadanos y residentes que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a graves riesgos que incluyen "detención ilegal, tortura, terrorismo y secuestro".

La hostilidad de Washington se evidenció en una serie de publicaciones en redes sociales, donde no solo desconocen la legitimidad del gobierno venezolano, sino que activamente solicitan la colaboración ciudadana para su persecución judicial.

La DEA busca información para detener a Maduro y Cabello

En un mensaje fijado en sus redes, la embajada afirmó que "Maduro NO es el presidente de Venezuela" y que está "acusado formalmente por introducir drogas en los Estados Unidos".

Pedido de colaboración: En un posteo más reciente, se solicita abiertamente información que pueda conducir al "arresto o condena de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro".

Canales de contacto: Para ello, se habilitó un número de teléfono de Estados Unidos (+1-281-787-9939) que recibe WhatsApp, Signal y Telegram, y un correo electrónico que revela la participación de la DEA en la operación: [email protected].

Esta pública convocatoria, sumada a la severa advertencia de viaje, marca un endurecimiento en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, pasando de la presión diplomática a la búsqueda activa de la persecución penal de las máximas figuras del régimen.