Mundo

Dramático video: así fue el choque de un tren con un colectivo en México

Sucedió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el estado de México. El siniestro dejó además 45 heridos.

08/09/2025 | 14:18Redacción Cadena 3

FOTO: Al menos 8 muertos al chocar un tren con un colectivo en México.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril y un autobús de pasajeros en el centro de México, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el estado de México, donde un tren impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil estatal.

En un vídeo difundido en las redes sociales se observó el momento en el que el ferrocarril colisionó con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria.

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un ferrocarril y un autobús dejó al menos ocho muertos y 45 heridos.

¿Quiénes están involucrados? El accidente involucró a un tren y a un autobús de la línea Herradura de Plata.

¿Cuándo ocurrió? La colisión se reportó el lunes.

¿Dónde sucedió? El incidente tuvo lugar en Atlacomulco, en el estado de México.

¿Cómo se produjo el accidente? Un tren impactó al autobús mientras este cruzaba por la línea ferroviaria.

[Fuente: AP]

