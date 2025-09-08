Dramático video: así fue el choque de un tren con un colectivo en México

FOTO: Al menos 8 muertos al chocar un tren con un colectivo en México.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron heridas en un choque entre un ferrocarril y un autobús de pasajeros en el centro de México, informaron el lunes autoridades estatales.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, en el estado de México, donde un tren impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil estatal.

En un vídeo difundido en las redes sociales se observó el momento en el que el ferrocarril colisionó con el autobús cuando pasaba por la línea ferroviaria.

????Terrible lo que sucedió en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío del Estado de México.



Un tren de carga arrolló a un autobús de pasajeros.



El saldo preliminar es de 9 muertos y 40 lesionados. pic.twitter.com/DCJYDfuXOj — Carlos Gomez (@Carlosgs4461) September 8, 2025

En agosto se registró otro accidente similar cuando una locomotora de Ferromex, la mayor empresa privada del sector, chocó con varios vehículos en una localidad del estado central de Guanajuato. En ese accidente murieron seis personas.

Fatal accidente en el Estado de México.



Un autobús de pasajeros se impactó contra un convoy de un tren de carga sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.



El saldo preliminar es de ocho fallecidos y más de 40 lesionados. Equipos de emergencia siguen laborando.



Más en… pic.twitter.com/KktcvUfBah — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 8, 2025

