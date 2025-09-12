Donald Trump y su reacción sobre drones en Polonia: "pudo haber sido un error"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la presunta incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia “pudo haber sido un error” , aunque expresó su molestia por el incidente.

“Podría haber sido un error, pero de cualquier forma no estoy contento con nada relacionado con toda esta situación. No me gusta. Espero que esto llegue a su fin”, declaró Trump a los periodistas.

En su primera reacción, el mandatario ya había escrito el miércoles en la red Truth Social: “¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Aquí vamos otra vez!”

Sus declaraciones contrastan hasta ahora con los enérgicos pronunciamientos de líderes europeos, algunos de los cuales acusaron a Rusia de haber llevado a cabo deliberadamente la incursión para poner a prueba la capacidad de respuesta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Moscú rechazó las acusaciones de Polonia, la Unión Europea (UE) y la OTAN, asegurando que ninguno de sus objetivos militares se encontraba en territorio polaco.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que la UE y la OTAN “acusan a Rusia de provocaciones a diario”, sin pruebas.

El Ejército polaco informó de que derribó drones sobre su territorio tras repetidas violaciones de su espacio aéreo durante la noche del martes hasta el miércoles por la mañana, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, invocó el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas con los aliados de la OTAN ante “la amenaza a la seguridad nacional”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el miércoles que la Alianza Atlántica seguirá de cerca la situación en el este, con sus sistemas de defensa antiaérea en estado de alerta.