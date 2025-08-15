Donald Trump encabeza una delegación de 16 integrantes en Alaska

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo acompañado en Alaska por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la cumbre con su par Vladímir Putin de Rusia, en Alaska.

La delegación de los Estados Unidos fue de 16 integrantes y en ella estuvieron además de Rubio, Howard Lutnick, secretario de Comercio, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La lista de personas que viajaron con el presidente Trump a Alaska incluyó además los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff.

En total, la delegación de Trump que participó en la cumbre con Putin incluyó a 16 personas.

Por su parte, la parte rusa estuvo representada por Serguéi Lavrov, Yuri Ushakov, Andréi Beloúsov, Antón Siluánov y Kiril Dmítriev quienes acompañaron al presidente Putin, precisó un informe del sitio Actualidad RT.

Consultado por los periodistas a bordo del avión presidencial que lo trasladó a Alaska, Trump definió a su homólogo ruso, Putin, como "un tipo inteligente".