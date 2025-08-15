Donald Trump encabeza una delegación de 16 integrantes en Alaska
El presidente de los Estados Unidos dejó un elogio para su par de Rusia, Vladímir Putin, antes de la reunión, cuando afirmó que "es un tipo inteligente".
15/08/2025 | 10:52Redacción Cadena 3
FOTO: Donald Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo acompañado en Alaska por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la cumbre con su par Vladímir Putin de Rusia, en Alaska.
La delegación de los Estados Unidos fue de 16 integrantes y en ella estuvieron además de Rubio, Howard Lutnick, secretario de Comercio, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.
La lista de personas que viajaron con el presidente Trump a Alaska incluyó además los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff.
En total, la delegación de Trump que participó en la cumbre con Putin incluyó a 16 personas.
Por su parte, la parte rusa estuvo representada por Serguéi Lavrov, Yuri Ushakov, Andréi Beloúsov, Antón Siluánov y Kiril Dmítriev quienes acompañaron al presidente Putin, precisó un informe del sitio Actualidad RT.
Consultado por los periodistas a bordo del avión presidencial que lo trasladó a Alaska, Trump definió a su homólogo ruso, Putin, como "un tipo inteligente".
Lectura rápida
¿Quién encabeza la delegación en Alaska?
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la delegación.
¿Cuántos integrantes tiene la delegación?
La delegación cuenta con 16 integrantes.
¿Quién es el secretario de Estado que acompaña a Trump?
El secretario de Estado es Marco Rubio.
¿Cómo describió Trump a Putin?
Trump lo describió como "un tipo inteligente".
¿Qué otros miembros incluye la delegación?
Incluye a Howard Lutnick, John Ratcliffe y Scott Bessent.
[Fuente: Noticias Argentinas]