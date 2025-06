Djokovic ve a Wimbledon como su mejor chance para alcanzar el 25º Grand Slam

LONDRES (AP) — Novak Djokovic ha estado acostumbrado a las preguntas sobre su posible retiro en cada torneo de Grand Slam que habilita su participación. Durante Wimbledon, esto volvió a suceder, y su respuesta fue la típica: "¿Quién puede saberlo?".

"Si pudiera ser mi 'último baile'", empezó a responder el campeón de 24 títulos, citando al reportero que formuló la pregunta. "No estoy seguro, así como no lo estoy sobre el Abierto de Francia o cualquier otro Slam que dispute a continuación".

Luego, Djokovic intentó atenuar las especulaciones sobre su futuro, pero también fue realista. "Mi deseo es jugar varios años más. Quiero estar sano física y mentalmente para seguir compitiendo al más alto nivel", explicó. "Ese es el objetivo. Pero nunca se sabe en esta etapa de mi carrera".

El serbio admitió que el All England Club podría ser el lugar más adecuado para sumar un título más de Grand Slam, alcanzando así la cifra de 25, un récord diría que ningún tenista ha logrado. "Probablemente estoy de acuerdo en que Wimbledon podría ser la mejor oportunidad, dado mis resultados y cómo me siento aquí", comentó Djokovic, que se enfrentara a Alexandre Muller en la primera ronda el martes. "Ese impulso mental y motivación son vitales para desarrollar el mejor tenis".

Con siete campeonatos en el Grand Slam de césped, Djokovic ha estado cerca de ganar un octavo para igualar el récord de Roger Federer y quedan solo dos detrás de los nueve títulos femeninos de Martina Navratilova. Sin embargo, fue derrotado en las finales de 2023 y 2024 ante Carlos Alcaraz.

Djokovic ha estado en la lucha por el título en las últimas seis ediciones del torneo, habiendo ganado en 2018, 2019, 2021 y 2022. Su última derrota data de 2017, cuando cayó en los cuartos de final a manos del subcampeón de 2010, Tomas Berdych.

En relación a los repetidos cuestionamientos sobre su futuro, Djokovic se encuentra en una situación similar a la que enfrentaron otras leyendas del tenis como Federer, Nadal y Serena Williams en sus épocas de despedida. Ahora es su turno de lidiar con esos interrogantes.

Esto no quiere decir que, a pesar de no haber ganado un Grand Slam en más de un año y medio, Djokovic no pueda conseguir otro. Recientemente, llegó a las semifinales del Abierto de Australia antes de tener que retirarse por lesión y alcanzó los finalistas en el Abierto de Francia, donde perdió ante el actual número uno, Jannik Sinner. Al salir de la pista tras ese partido, se despidió besando la mano y tocando la tierra, insinúando que pudo haber sido su última aparición en Roland-Garros.

Recientemente, también se mostró orgulloso de haber llevado a Serbia a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, venciendo al mismo Alcaraz.

"Estos torneos aún me proporcionan el mayor impulso", expresó Djokovic. "Me siento bien físicamente y he jugado bien en las sesiones con soga. Sin embargo, sé que todo cambia cuando comienza la competencia real. Intentaré hacer un muy buen torneo y llegar lo más lejos posible".

Quizás incluso esté presente nuevamente en 2026.