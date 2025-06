Detención de periodista turco pone en jaque la libertad de expresión en el país

ESTAMBUL (AP) — Las autoridades en Turquía procedieron a detener a un periodista de renombre, Fatih Altayli, por presuntas "amenazas" hacia el presidente Recep Tayyip Erdogan, según reportan medios estatales. La detención, que sucedió el sábado por la noche, ocurre en un contexto de creciente represión contra opositores.

Medios de comunicación de Turquía, citando a la agencia estatal Anadolu, informaron que Altayli fue interrogado a raíz de un comentario emitido en su canal de YouTube. Este video atrajo a cientos de miles de espectadores y se produjo tras la divulgación de una encuesta reciente que reveló que más del 70% de los encuestados se opone a la idea de una presidencia vitalicia para Erdogan, quien ha estado en el poder por más de 20 años.

En su intervención, Altayli expresó que no lo sorprendía el resultado de la encuesta y mencionó que el pueblo turco históricamente ha preferido limitar el poder de sus líderes. "Esta es una nación que ha estrangulado a su sultán cuando no les gustaba o no lo querían. Existen varios sultanes otomanos que han sido asesinados, estrangulados o que se las hizo aparecer como suicidios", afirmó.

El fiscal público de Estambul ha iniciado de inmediato una investigación en torno a este caso. Durante su declaración, el periodista negó haber amenazado al presidente, según informa el sitio de noticias Halk TV. No quedó claro si Altayli sería liberado próximamente.

Este incidente se suma a una serie de arrestos de funcionarios locales de oposición, entre ellos el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien fue detenido en marzo por cargos de corrupción. La situación ha suscitado críticas y muchas personas consideran que las detenciones tienen motivaciones políticas.

A pesar de las denuncias, el gobierno de Erdogan defiende que los procesos judiciales en el país son imparciales y carentes de influencias políticas. La comunidad internacional observa de cerca, ya que este tipo de acciones afecta la libertad de prensa y expresión en Turquía.