Destituyeron a la primera ministra de Tailandia por un llamado telefónico

BANGKOK, Tailandia (AP) — El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este viernes a Paetongtarn Shinawatra de su cargo como primera ministra al dictaminar que, como líder del país, violó las normas constitucionales sobre ética en una llamada telefónica con el presidente del Senado de Camboya, Hun Sen.

El fallo supuso el cese inmediato de Paetongtarn del cargo que ocupó durante aproximadamente un año. Había sido suspendida de sus funciones el 1 de julio, cuando el tribunal admitió el caso en su contra, y el viceprimer ministro, Phumtham Wechayachai, asumió sus responsabilidades.

La llamada filtrada entre Paetongtarn y Hun Sen el 15 de junio tenía como objetivo aliviar las tensiones sobre los reclamos territoriales fronterizos, pero causó indignación en el país porque parecía demasiado amistosa al discutir un asunto de seguridad nacional y parecía difamar a un general del ejército tailandés.

El audio de la llamada fue difundido en internet por Hun Sen, quien fungió como primer ministro de Camboya durante 38 años hasta que su hijo, Hun Manet, asumió el puesto en 2023. La conversación se produjo cuando las viejas tensiones sobre la frontera se intensificaron después de que un soldado camboyano murió en un breve choque en la zona disputada en mayo. A finales de junio, los dos países libraron cinco días de combates que causaron decenas de bajas y desplazaron a más de 260.000.

El fallo del tribunal puso a la coalición gobernante, liderada por el partido Pheu Thai de Paetongtarn, en una situación delicada. La polémica por la llamada hizo que su principal socio, el Partido Bhumjaithai, abandonase la alianza, que quedó con una escasa mayoría en la Cámara de Representantes.

También supuso un revés para la maquinaria política del padre de Paetongtarn, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien fue derrocado por un golpe militar en 2006 y mantiene su relevancia en la política nacional, principalmente apoyando partidos afines como Pheu Thai. Su popularidad proviene de las políticas populistas que defendió y de la vasta fortuna que ganó en el sector de las telecomunicaciones.