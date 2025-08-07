Desertó de Corea del Norte y se fue por el agua al Sur

Un ciudadano norcoreano logró huir a Corea del Sur cruzando a nado la frontera marítima en la noche del 30 al 31 de julio, según las autoridades de Seúl, que hicieron pública esta información solo este jueves, informaron medios internacionales.

El ejército de Corea del Sur logró rescatar al desertor del norte tras una larga operación, según la crónica del sitio RFI.

El hombre se aferró a trozos de poliestireno que usó a modo de flotadores hasta que el ejército surcoreano logró ponerlo a salvo, tras retirarlo del agua en el estuario del río Han, ya en proximidades de la isla de Ganghwa.

Se trata de un río en el que la distancia entre las dos Coreas no supera en ocasiones los dos kilómetros, según la corresponsal en Seúl del sitio francés, Léa Le Denmat.

Los militares estuvieron unas diez horas tratando de rescatar del agua al hombre que se había escapado de su país, en un acontecimiento que fue considerado como poco habitual.

En la zona reconocen que la mayoría de los norcoreanos que intentan desertar suelen pasar por China, antes de atravesar terceros países como Laos, Tailandia o Mongolia.

Decenas de miles de norcoreanos huyeron a Corea del Sur desde que la península quedó dividida por la guerra en la década de 1950.

Según el Gobierno surcoreano, cada vez son más las fugas entre la clase privilegiada del país del norte y cada recién llegado es vigilado estrictamente por los servicios de inteligencia de Seúl, antes de que se le otorgue un permiso de residencia permanente.