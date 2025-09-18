FOTO: Derbi de Roma se jugará antes por preocupaciones de violencia; avanza venta de San Siro

ROMA (AP) — La Roma enfrentó dificultades para anotar bajo la dirección del entrenador Gian Piero Gasperini, conocido por su mentalidad ofensiva.

La Lazio pareció confundida en la gestión del técnico Maurizio Sarri, quien estuvo de regreso pero abandonó el estadio intempestivamente después de una derrota en la Serie A ante Sassuolo el fin de semana pasado.

Ambos equipos enfrentaron problemas de “fair play financiero” que limitaron su capacidad para maniobrar en el mercado de transferencias.

Así que este derbi de la capital se perfiló como deslucido el domingo. Sin embargo, siempre hubo emoción cuando la Roma se enfrentó a la Lazio.

Los clubes de la capital tuvieron una motivación extra tras los decepcionantes resultados de la fecha anterior.

La Roma cayó en casa 1-0 ante Torino y produjo sólo dos goles en tres partidos desde que Gasperini fue contratado para reemplazar al retirado Claudio Ranieri, que tuvo nueve temporadas de alta cosecha de puntos en Atalanta.

Las cosas para la Roma se complicaron más ante el hecho de que el talentoso mediapunta argentino Paulo Dybala se perdió el derbi por una lesión en el muslo izquierdo.

Los Giallorossi dependieron del recién fichado delantero irlandés Evan Ferguson para marcar goles, mientras que la Lazio recurrió al atacante senegalés Boulaye Dia.

El partido comenzó a las 12:30 de la tarde hora local en un intento por desalentar la violencia de los aficionados, presentada después de que el derbi anterior en abril fue comparado con una “guerra urbana” que dejó 24 agentes de policía heridos.

Los equipos de la Serie A enfrentaron partidos clave durante el fin de semana. Juventus facturó ocho goles en dos partidos: una victoria 4-3 sobre Inter de Milán y un empate 4-4 con Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.

Los Bianconeri y el campeón defensor Napoli fueron los únicos clubes con marcha perfecta tras tres fechas. El entrenador Igor Tudor pidió reforzar la defensa de la Vecchia Signora durante una visita a Hellas Verona.

El Napoli, que sucumbió ante el Manchester City en la Liga de Campeones, recibió al recién ascendido Pisa. Milan visitó al invicto Udinese y el Inter había perdido dos de sus tres primeros partidos de la Serie A.

La atención se centró en el jugador Dusan Vlahovic, que ya había desafiado las expectativas al anotar en dos de los tres primeros partidos con la Juventus. Contra Dortmund, Vlahovic anotó dos veces y asistió en el tanto que logró el empate en el tiempo de descuento por parte del defensor inglés Lloyd Kelly.

En la Juventus, otros dos jóvenes prometedores también impresionaron: el mediocampista de 19 años Vasilije Adzic, que anotó el gol de la victoria contra Inter, y el delantero de 20 años Kenan Yildiz, que logró una notable anotación contra Dortmund.

Fuera de combate, el entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, estuvo suspendido para la visita al Udinese tras una expulsión en el partido ante Bologna.

Allegri protestó luego de que un penal no se otorgara después de revisar el video y recibió una suspensión de un partido junto con una multa de 10.000 euros.

Extracancha, las autoridades de la ciudad de Milan avanzaron hacia la venta del San Siro y las áreas circundantes a Milan e Inter para la construcción de un nuevo estadio, con aprobación preliminar emitida el miércoles. Se espera una votación sobre el asunto para fin de mes.

El estadio de 99 años y sus alrededores están valorados en 197 millones de euros. Se espera que San Siro albergue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

Ambos clubes han contemplado planes de respaldo para construir nuevos estadios en las afueras de Milan si el acuerdo con la ciudad fracasa, con la idea de tener un nuevo estadio listo para la Eurocopa de 2032.

“UEFA nos indicó que no está considerando a Milán si el San Siro permanece como está”, comentó el alcalde Giuseppe Sala.