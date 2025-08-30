Datos de la NASA revelan un manto irregular en el interior de Marte

FOTO: El material rocoso se encuentra disperso en todo el planeta.

Material rocoso de antiguos impactos se encuentra disperso en trozos gigantes por todo el manto de Marte, lo que ofrece nuevos conocimientos sobre el interior del planeta y su historia temprana, según un nuevo estudio.

Fragmentos de las secuelas de los impactos masivos en Marte que ocurrieron hace 4.500 millones de años fueron detectados en las profundidades de la superficie del planeta por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que registró los hallazgos antes de que su misión terminara en 2022.

Los antiguos impactos liberaron suficiente energía para derretir franjas del tamaño de un continente de la corteza y el manto primitivos en vastos océanos de magma, inyectando simultáneamente los fragmentos del impactador y los escombros marcianos en las profundidades del interior del planeta, según la investigación, publicada en la revista Science.

Los restos de estos impactos aún existen como trozos de hasta cuatro kilómetros de ancho y dispersos por todo el manto marciano.

“Nunca antes habíamos visto el interior de un planeta con tanto detalle y claridad”, afirmó el autor principal del estudio, Constantinos Charalambous, del Imperial College de Londres.

Y añadió: “Lo que vemos es un manto salpicado de fragmentos antiguos. Su supervivencia hasta el día de hoy nos indica que el manto marciano ha evolucionado lentamente durante miles de millones de años. En la Tierra, es posible que características como estas se hayan borrado en gran medida”.

El módulo de aterrizaje InSight, que colocó el primer sismómetro en la superficie de Marte en 2018, ha registrado 1319 martemotos durante su misión, proporcionando los datos detallados que hicieron posibles estos hallazgos, según la NASA.