Dak Prescott busca romper la racha de los Cowboys en playoffs en su décima temporada

OXNARD, California, EE.UU. (AP) — Dak Prescott pareció encarnar la posición en la que se encontraron los Cowboys de Dallas como organización en 2025. Ambos fueron ricos, famosos y buscaron desesperadamente el éxito en la postemporada.

Iniciando su décima temporada como quarterback de los Cowboys, Prescott estuvo con el equipo durante casi un tercio de la sequía de 29 temporadas sin una aparición en el juego de campeonato de Conferencia, la peor racha de la NFC. Pero estuvo decidido a terminar con la sequía, preferiblemente culminando con un anillo de Super Bowl.

“Si no quieres ganar un Super Bowl, o no crees que podemos ganar un Super Bowl, entonces no vengas a Oxnard. Estás en el lugar equivocado”, comentó Prescott el jueves. “Conoces el estándar cuando llevas la estrella. Conocemos las expectativas”.

Prescott buscó recuperarse de un caótico 2024, que incluyó convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL tras prolongadas y públicas negociaciones antes de sufrir un desgarro de isquiotibiales que puso fin a su temporada a principios de noviembre.

Saludable a punto de cumplir 32 años el martes, Prescott se posicionó al frente de una ofensiva muy diferente bajo el nuevo entrenador Brian Schottenheimer en comparación con la que Mike McCarthy dirigió en las cinco temporadas anteriores.

Y a Prescott le gustaron los cambios que visualizó hasta ahora durante la primera semana del campamento de entrenamiento.

“Realmente no sabes cuándo vamos a movernos, cuándo no, cuándo vamos a golpearte con algo rápido, así que es solo otra gran arma”, expresó Prescott.

Incluso estuvo dejando de lado su cadencia característica de “Aquí vamos”, aunque Schottenheimer bromeó que está demasiado arraigada en la conciencia pública para ser completamente abandonada.

“Quiero decir, ¿por qué la quitaríamos cuando tiene memes en TikTok y cosas así?”, dijo Schottenheimer. “Es una de las mejores cosas que hace, hombre, así que vamos a dejar que lo haga. Pero como todo lo que hacemos, vamos a ser múltiples”.

Otro activo clave fue el regreso de la movilidad de Prescott, que mostró extendiendo jugadas o escapando.

“Ha sido un largo camino”, afirmó Prescott sobre su recuperación después de desgarrarse parcialmente el isquiotibial contra los Falcons de Atlanta el 3 de noviembre y que requirió una cirugía y un largo proceso de rehabilitación. “Es algo en lo que pienso cada vez que piso ese campo, agradecido por este momento”.

Schottenheimer decidió ser cuidadoso gestionando la carga del mariscal de campo para asegurar que llegue sano al inicio de la temporada. Sin embargo, Schottenheimer admitió que podría ser difícil lograr que Prescott reduzca el ritmo.

“Quiere hacer tanto como sea posible. Afortunadamente, tenemos la carta de triunfo con él en eso”, comentó Schottenheimer, “Pero en serio, hay una manera inteligente de entrenar”.

Incluso con la disminución de jugadas en la pretemporada, el deseo de Prescott de competir no disminuyó, ni física ni mentalmente.

“Es lo que quiero de este juego, y sé que es lo que todos quieren en este vestuario”, resaltó Prescott. “Ganar. Ganar, ganar, ganar. Y, obviamente, si damos todo lo que podemos, y lo intentamos, hay muchas cosas buenas y palmaditas en la espalda, supongo que podrías decir, en el camino.

“Pero eso es lo que está en mi mente, diez años y listo para jugar otros diez. Pero quiero eso primero y ante todo ahora, y esa es la urgencia que llevo con solo el amor y la pasión por este juego, no solo queriendo ganar para mí, sino queriendo ganar para esta organización. Ha sido, bueno, bastante tiempo”.