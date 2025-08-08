Cuando Alaska decide la paz: Trump, Putin y la sombra de 1867

Por Marcos Calligaris

En política internacional, los lugares nunca son neutros. Alaska, por ejemplo. Allí, donde la tundra se extiende como un desierto blanco y el horizonte parece un invento de la cartografía, Donald Trump y Vladímir Putin se sentarán a decidir —al menos eso dicen— cómo termina la guerra en Ucrania.

Trump lo anunció horas atrás con el énfasis que se reserva para las ocasiones históricas: "La tan esperada reunión entre mi persona, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska". Un gran estado, sí: 1,5 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría vacíos, comprados a precio de saldo hace 158 años.

Porque Alaska fue, antes de todo esto, un negocio. El 30 de marzo de 1867, el zar Alejandro II vendió el territorio a Washington por 7.200.000 dólares: una cifra que hoy equivaldría a unos 125 millones, menos de la mitad de una mansión lujosa en Los Ángeles. La prensa estadounidense bautizó la operación como "La locura de Seward", por el secretario de Estado que la cerró; los nacionalistas rusos la siguen recordando como una herida. "Si Rusia tuviera en su poder a Alaska hoy, la posición geopolítica del mundo sería diferente", lamentó hace unos años Serguéi Aksionov, primer ministro de Crimea.

La venta fue un gesto estratégico. Rusia, debilitada tras perder la Guerra de Crimea, temía que el Imperio Británico se quedara con esa tierra remota y costosa de administrar. Venderla a Estados Unidos era impedir que cayera en manos británicas y, de paso, mejorar relaciones con Washington. Desde Moscú, Alaska parecía más un gasto que un activo. Desde Washington, aunque pocos lo veían entonces, era una joya geoestratégica: petróleo, gas, oro, pesca, acceso al Ártico y una atalaya frente a Rusia.

Un siglo y medio después, el escenario se invierte: es Rusia la que viaja a Alaska, no para recuperarla, sino para negociar un conflicto que no ha podido resolver en el frente. Putin llega tras consultar con Xi Jinping y Narendra Modi; Trump, después de advertir que "habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos" y que "Zelensky necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo".

Al fondo, la guerra sigue: más de tres años, decenas de miles de muertos, millones de desplazados, pueblos enteros evacuados en Donetsk y Lugansk, el frente moviéndose kilómetros hacia el oeste. Zelensky insiste en que Ucrania no cederá "ningún territorio" a Rusia, incluidas las zonas ocupadas desde 2022. Trump dice que "Europa quiere paz. Millones de personas han muerto", y que un acuerdo es posible. No es el primero en creerlo: China, India, Sudáfrica han hecho sus propias gestiones. Ninguna ha prosperado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alaska será la primera reunión presencial entre un presidente estadounidense y uno ruso desde Biden y Putin en Ginebra, 2021. Pero, a diferencia de entonces, Estados Unidos no se conforma con mediar: ahora pretende decidir. Con Trump a la cabeza, ha dejado de estar tras bambalinas y se ha colocado en el centro de la mesa, dispuesto a negociar no solo por los ucranianos, sino —aunque nadie se lo haya pedido— por los europeos.

En 1867, Rusia vendió Alaska para no perderla en una guerra que no quería pelear. En 2025, vuelve a esa misma Alaska para intentar ganar en la mesa lo que no ha podido conquistar en el campo de batalla. La historia no se repite, pero a veces rima con un parecido inquietante.

La paz, si llega, no será gratis. Costará ciudades, territorios y gente que no eligió perder nada. En 1867, el precio se pagó con un cheque; ahora, podría pagarse con un mapa nuevo. Más de siglo y medio después, Alaska vuelve a estar en el centro de la escena geopolítica entre Rusia y Estados Unidos.