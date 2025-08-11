Crystal Palace pierde apelación y desciende a la Conference League de la UEFA

GINEBRA (AP) — Crystal Palace perdió su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo el lunes y tuvo que disputar la Conference League por violar las reglas de la UEFA sobre multipropiedad de clubes con el inversor estadounidense John Textor.

El TAS anunció el lunes que sus jueces desestimaron la solicitud de los campeones de la Copa FA de permanecer en la más lucrativa Liga Europa, la segunda en el nivel de jerarquía de los torneos de clubes de la UEFA en un caso que también involucró al Nottingham Forest de la Liga Premier y al club francés Lyon.

Tanto el Forest como Lyon disputaron la Liga Europa desde septiembre. El Palace, en cambio, arrancó en la fase previa de la Conference League. El Palace enfrentó al ganador del cruce entre Fredrikstad de Noega y Midtjylland de Dinamarca el 21 y 28 de agosto.

El Palace fue la víctima en un caso complejo, que se desencadenó cuando Lyon evitó el descenso en Francia por problemas financieros, poniendo a prueba la normativa de la UEFA ante el aumento de las inversiones extranjeras en el fútbol europeo, especialmente desde Estados Unidos.

La UEFA ordenó el ascenso del Palace a la Conference League porque Textor tenía una participación del 43% en la propiedad la temporada pasada mientras también era dueño de Lyon. El Palace no cumplió con la fecha límite de marzo establecida por la UEFA para resolver el problema potencial.

El TAS dijo que sus jueces decidieron que Textor “era un miembro de la junta con influencia decisiva sobre ambos clubes en el momento de la fecha de evaluación de la UEFA”.

El panel de tres jueces “consideró que los reglamentos de la UEFA son claros y no proporcionan flexibilidad a los clubes que no cumplen en la fecha de evaluación”, dijo el tribunal en un comunicado.

El caso continuó a pesar de que Textor vendió su participación en el Palace el mes pasado a Woody Johnson, propietario de los Jets de una conocida liga estadounidense por al menos 220 millones de dólares. Johnson se unió al presidente de Palace, Steve Parish, y a los estadounidenses Josh Harris y David Blitzer como socios y directores del club del sur de Londres.

A diferencia del Palace, el Forest y Lyon siguen siendo parte de redes de propiedad de múltiples clubes, aunque actualmente no entran en conflicto con las reglas de la UEFA para ingresar a las próximas ediciones de competiciones europeas. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, también tiene al campeón griego Olympiakos, que disputará la Liga de Campeones esta temporada.

El Palace se clasificó para la Liga Europa al conquistar la Copa FA al vencer al Manchester City en la final en mayo, el primer gran trofeo en los 120 años de historia del club.

Protestas del Palace

La normativa de la UEFA contra la multipropiedad de clubes, redactadas hace más de 25 años para proteger la integridad de las competiciones europeas, opacó los festejos del Palace y los preparativos para esta temporada.

En el estadio de Wembley el domingo, algunos aficionados del Palace mostraron el lema “UEFA Mafia” antes del partido contra Liverpool en el prologo de la temporada inglesa entre el ganador de la copa y el campeón de la liga. El Palace levantó otro trofeo al ganar una tanda de penales después de un empate 2-2, menos de 24 horas antes de una gran pérdida en el tribunal.

La UEFA ha advertido repetidamente sobre la creciente tendencia de los inversores a tomar participaciones o la propiedad total en múltiples clubes en diferentes países, y las amenazas potenciales a la integridad de los partidos y el mercado de pases.

Textor es uno de los varios inversores de Estados Unidos que han irrumpido en la industria del fútbol europeo de miles de millones de dólares en los últimos años. Ha sido una figura cada vez más controvertida en el fútbol mundial. Es propietario del club brasileño Botafogo y del Molenbeek de Bélgica y habría participado de una oferta fallida para comprar a Everton.

Textor renunció como presidente de Lyon y fue reemplazado por la empresaria estadounidense Michele Kang.

Consecuencias

Si el Palace avanza a la fase principal de la Conference League, tendrá garantizado disputar un mínimo de seis partidos contra oponentes en su mayoría de menor rango entre septiembre y diciembre.

El Forest y Lyon, por su parte, jugarán ocho partidos de la Liga Europa hasta enero con el potencial de embolsar decenas de millones de euros (dólares) más en premios de la UEFA.

Mientras que el Palace será uno de los favoritos para ganar el título de la Conference League que Chelsea obtuvo la temporada pasada, el descenso deportivo y financiero podría afectar su actividad en el mercado de transferencias este mes. Sus figuras Marc Guehi y Eberechi Eze, ambos habituales en la selección de Inglaterra, son objetivos para rivales más ricos.

